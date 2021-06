Le prochain concert de Fortnite présente Easy Life au Royaume-Uni à l’O2 Arena virtuel

Le géant de la bataille royale gratuite Fortnite organise un autre concert, cette fois avec le groupe britannique Easy Life.

Le spectacle aura lieu le jeudi 24 juin à 20h30, heure du Royaume-Uni, dans une reconstitution virtuelle de l’O2 Arena de Londres. Le concert sera disponible jusqu’au 27 juin.

“Au sein de Fortnite Creative, nos partenariats O2 x easy life présentent une zone de jeu interactive unique en son genre, offrant aux joueurs et aux mélomanes une gamme d’expériences incroyables”, a écrit le site sur son site Web.

“Le premier est la recréation de l’O2 et bien que de l’extérieur, le monument emblématique de Londres soit immédiatement reconnaissable, les utilisateurs profiteront de plusieurs ajouts de gameplay à l’intérieur du lieu virtuel, notamment l’exploration d’un vaste nouvel espace regorgeant de salles cachées, de coulisses et de notre O2 Blueroom, où les joueurs peuvent relever des défis pour avoir une chance de gagner une récompense exclusive.”

Ce n’est que le dernier concert organisé par Epic Games à Fortnite. En février 2019, près de 11 millions de personnes se sont connectées pour regarder DJ Marshmello jouer un concert, tandis que la firme s’est associée au rappeur américain Travis Scott pour une visite virtuelle à Fortnite en avril 2020.

Depuis son lancement en 2017, le titre Battle Royale gratuit a attiré plus de 350 millions de personnes. En août 2020, Epic valait 17,3 milliards de dollars.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72280/next-fortnite-concert-features-uks-easy-life-at-virtual-o2-arena/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));