Le prochain concert ‘Fortnite’ met en vedette Ariana Grande ⋆ .

in

Epic Games poursuit sa série de concerts de superstars Fortnite. Le développeur du jeu a révélé une série de concerts « Rift Tour » qui mettra en vedette nul autre que la chanteuse pop Ariana Grande. Le premier spectacle a lieu le 6 août à 18 h 00, heure de l’Est, et les spectacles suivants les 7 et 8 août pour s’assurer que les personnes d’autres fuseaux horaires peuvent se connecter.

Le développeur du jeu prévient les spectateurs d’arriver tôt (une heure avant le spectacle). La liste de lecture Rift Tour sera mise en ligne 30 minutes à l’avance. Cela ne vous surprendra pas non plus d’apprendre qu’il y aura des articles cosmétiques à thème. Vous pouvez choisir une tenue Ariana pour incarner la pop star, et Piggy Smallz Back Bling ajoute une touche mignonne pendant que vous éliminez vos rivaux de la bataille royale. Les deux devraient apparaître dans le Fortnite

Boutique d’objets le 4 août à 20 h, heure de l’Est, et les participants au spectacle achèteront un planeur de parapluie.

Comme avec J Balvin, Travis Scott et d’autres artistes de Fortnite, il s’agit autant d’attirer les nouveaux arrivants dans le jeu que d’inciter les gens à revenir. Il est également à noter qu’Epic élargit la gamme d’artistes pour inclure des stars féminines (des plans récemment mis au jour pour un concert de Lady Gaga n’ont jamais abouti). En théorie, Grande pourrait aider à attirer des personnes qui ne joueraient pas autrement à Fortnite – même si seule une fraction d’entre elles reste dans les parages une fois que le chanteur “7 Rings” est passé.

Tous les produits recommandés par Report Door sont sélectionnés par notre équipe éditoriale, indépendante de notre maison mère. Certaines de nos histoires incluent des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose via l’un de ces liens, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.