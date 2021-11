Le prochain croisement du «crime organisé» ramène le personnage préféré de «SVU» du côté du criminel

Le prochain crossover Law & Order voit un retour surprenant pour un avocat, avec un nouveau concert encore plus surprenant. Rafael Barba de Raul Esparza, qui travaille maintenant comme avocat de la défense, sera de retour pour le prochain grand Law & Order: Special Victims Unit et Law & Order: Organized Crime spécial de deux heures, et Olivia Benson de Mariska Hargitay n’est pas vraiment ravie de voir Encore lui. C’est parce qu’il représentera Richard Wheatley, le méchant de Dylan McDermott de la saison 1 du crime organisé. Le teaser a choqué et surpris les fans qui regardaient à la maison.

Après la fin de la SVU de cette semaine, NBC a dévoilé le teaser de l’épisode du 9 décembre, en commençant par la rencontre de Benson et Barba dans un bar. « Je voulais que vous sachiez qui j’envisage de défendre », a déclaré Barba. « Tant que ce n’est pas Richard Wheatley, tout va bien », a déclaré Benson. Barba lui lança alors un regard, confirmant que le pire était vrai.

Ensuite, Barba a rencontré Wheatley en prison. « Alors vous avez accepté mon offre », a déclaré Wheatley. « Nous avons beaucoup de travail à faire », a déclaré Barba. Bien que Barba soit du côté de Wheatley, Benson était convaincu qu’ils pourraient garder l’homme qui a tué la femme de Stabler derrière les barreaux. « Quoi qu’il arrive, nous allons procéder étape par étape », a déclaré Benson à Det. Elliot Stabler (Christopher Meloni) alors qu’ils se tenaient la main.

« Comment les puissants sont-ils tombés »

Barba défend Wheatley ? Comment les puissants sont-ils tombés #SVU #OrganizedCrime #Crossover – frank bonini (@frankbonini3) 12 novembre 2021

« Comme pour tout procès, la défense et l’accusation vont certainement jouer un certain récit, et c’est le récit qui colle le mieux au jury », a déclaré Danielle Mone Truitt, qui incarne le sergent. Ayanna Bell sur OC, a déclaré à TV Insider. « Carisi est une excellente avocate, tout comme Barba. Et elles sont toutes les deux très douées pour donner une certaine perspective au public. Nous verrons donc laquelle fonctionne. »

« Au moins, Barba prévient Liv »

Au moins, Barba prévient Liv de défendre Wheatley bien qu’il choisisse clairement l’affaire contre sa volonté ! #SVU #SVUxOC – TVBinger101 💌 (@IDC4455) 12 novembre 2021

Ce sera la première apparition de Barba sur SVU depuis la diffusion de « Sightless in a Savage Land » en janvier 2021. L’épisode a révélé que Barba travaille maintenant comme avocate de la défense pénale. Esparza a quitté la série à la fin de la saison 19 en 2018. Il a également fait une brève apparition virtuelle dans l’épisode de février 2020 « Redemption in Her Corner ».

« Mon bébé Barba est de retour »

Mon bébé barba est revenu mais ils l’ont fait défendre le cul de Wheatley ??? Voir cette connerie 😂 #SVU #SVUxOC – 𝒌𝒊𝒅𝒅❤️‍🔥 (@kiddydimmy) 12 novembre 2021

Bien que chaque saison du crime organisé soit construite autour de cas individuels qui prendront plusieurs épisodes à résoudre, comme l’arc de la mafia albanaise en huit épisodes qui s’est terminé jeudi soir, Wheatley sera un personnage récurrent. Avant le début de l’émission, NBC a confirmé que McDermott apparaîtrait à nouveau dans l’émission. Le crossover verra sa première apparition depuis la première de la saison 2.

« La façon dont mon cœur s’est arrêté ! »

Barba défend Wheatley?????????????!!!!!!! LA FAÇON QUE MON COEUR S’ARRÊTE !!!!!!!!! Bon sang Dick Wolf & Co…..Vous m’avez tous ruiné !!!! ⚰🪦 #SVU @WolfEnt @RaulEEsparza @DylanMcDermott pic.twitter.com/uEFzwPLF5L – PoohIzMyBoo85♊ (@GeminiPrncs85) 12 novembre 2021

Le crossover sera diffusé le 9 décembre. SVU sera diffusé à 21 h HE les jeudis NBC, suivi d’OC à 22 h HE. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi au retour de Barba.

« Cette promo SVU m’a fait flipper ! »

Cette promo #SVU m’a fait flipper parce que Barba va représenter Wheatley pour crier parce que nous allons avoir #bensler se tenant la main. Je ne sais pas s’il faut d’abord être en colère ou excité lol #SVU23 – jc (@blsd_mom) 12 novembre 2021

« Oh mec ! Encore un crossover ! C’est chouette ! Barba et Richard Wheatley ! Dépêchez-vous le 9 décembre », a écrit un fan.

« Je veux voir comment se passe cet arc de Barba »

regarder le voir

promo et olivia

en voyant que barba et

va représenter plus stable

Wheatley se tient la main #SVU #OrganizedCrime pic.twitter.com/wSvdOgw8Es – Kathleen (@kathleen_hanley) 12 novembre 2021

« Je suis clairement dans la minorité (ce qui est bien) mais je veux voir comment se déroule cet arc Barba. Je ne peux pas le juger tant que je ne le vois pas se dérouler », a écrit un fan.

