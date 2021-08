Le prochain de Samsung pourrait être un téléphone enroulable avec un écran incurvé

Samsung est prêt à lancer deux de ses appareils mobiles les plus importants – le Galaxy Fold 3 et le Z Flip 3, ainsi que quelques appareils portables comme la Galaxy Watch 4 et le dernier avatar de Galaxy Buds.

L’importance de ces téléphones pliables peut être évaluée par le fait que la société a choisi de sauter sa gamme Note cette année pour aider les téléphones pliables à se généraliser. Cependant, cela n’empêche pas l’entreprise de planifier l’avenir. Et pendant que vous vous demandez – et après les téléphones pliables ? Eh bien, si tout se passe bien, Samsung pourrait bientôt lancer un téléphone enroulable.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Samsung expérimentant un appareil enroulable. Nous l’avons signalé une fois et la société a confirmé la même chose plus tard. La marque technologique sud-coréenne a curieusement déposé un nouveau brevet pour un téléphone enroulable en Allemagne, cependant, comme prévu, l’application n’a pas pu échapper aux yeux vifs des gens de LetsGoDigital.

Un design jamais vu auparavant

La publication a souligné que ces documents de brevet sont extrêmement détaillés et décrivent chaque aspect de la conception du futur dispositif. De plus, Samsung n’a pas suivi le processus habituel, à savoir le dépôt d’un brevet en Corée du Sud, puis le suivi auprès de l’USPTO et de l’OMPI, mais un brevet allemand aidera la marque à obtenir les approbations nécessaires en Europe – l’un de ses marchés clés, fait penser que cet appareil est plus proche du lancement.

En parlant des points forts de cet appareil imaginé par Samsung, il pourrait venir avec un panneau d’affichage enroulable vers l’extérieur que nous avons vu sur le téléphone Rollable de LG et même sur l’Oppo X 2021. Cependant, une fois étendu, l’affichage global de l’immobilier sur ce le nouveau téléphone Galaxy augmenterait de 40 à 50 % environ.

(Crédit image : LetsGoDigital)

Sur le panneau arrière, le téléphone est conçu pour avoir un triple capteur de caméra aligné verticalement ainsi qu’un écran secondaire incurvé horizontalement. Il est intéressant de noter que Samsung parle également d’utiliser une caméra selfie sous-écran sur le panneau enroulable et si cela est mis en œuvre, ce ne sera pas seulement la première caméra même sous-écran de Samsung, mais la première du genre sur un écran enroulable.

Étant donné que la caméra frontale est répertoriée comme un jeu de tir de 4 mégapixels, les caméras arrière peuvent être utilisées pour capturer des selfies et des appels vidéo grâce à l’affichage secondaire massif. Il pourrait y avoir un bouton dédié pour étendre ou enrouler l’affichage. Alternativement, Samsung a la possibilité d’utiliser le bouton d’alimentation pour déclencher l’écran enroulable.

Côté interface, Samsung prévoit d’optimiser l’affichage automatiquement une fois l’écran déployé ou rétracté. Samsung prévoit également d’utiliser un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Image 1 sur 3

(Crédit image : LetsGoDigital) Image 2 sur 3

(Crédit image : LetsGoDigital) Image 3 sur 3

(Crédit image : LetsGoDigital)

La durabilité pourrait être une préoccupation

Bien que les pièces mobiles d’un téléphone portable ne soient pas les plus pratiques, elles ne sont pas non plus considérées comme les plus durables. Bien que les documents de brevet suggèrent que Samsung a l’intention de conserver un cadre extérieur pour protéger l’écran une fois qu’il s’étire, il souhaite également utiliser une plaque rigide pour soutenir l’écran étendu.

L’espace entre l’écran enroulable et le boîtier du téléphone pourrait également être délicat s’il permet aux particules de poussière de glisser et d’endommager les composants internes ainsi que l’écran lui-même.

De plus, la présence d’un écran secondaire rend également le téléphone plus vulnérable car il couvre une grande partie du panneau arrière. Cela signifie que lorsque l’écran est agrandi, les utilisateurs auront des écrans des deux côtés, ce qui le rendra facilement sujet aux rayures et aux taches.

Dans l’ensemble, sur la base des rendus, l’appareil a l’air légèrement lourd et devrait être légèrement plus épais que d’habitude pour abriter toutes les machines supplémentaires pour soutenir le mouvement, il a l’air impressionnant et coûteux. Seul Samsung et le temps peuvent dire si ce concept verra le jour, d’ici là il faudra attendre.