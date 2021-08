Le prochain designer de Pucci est Camille Miceli, un initié de LVMH, selon des sources – WWD

in

Camille Miceli, un créatif chevronné qui a travaillé dans les départements de design de Dior et Louis Vuitton, se rend en Italie pour affronter Emilio Pucci, a appris WWD.

Des sources du marché ont déclaré que Miceli allait commencer à la maison florentine un peu plus tard cette année. Elle n’a pas pu être immédiatement jointe pour commenter.

Comme indiqué, Pucci a récemment révélé son intention de revenir à ses racines en tant que marque axée sur les centres de villégiature après des années à se comporter comme une maison de créateurs avec des défilés à Milan et des boutiques sur l’avenue Montaigne à Paris et Madison Avenue à New York.

Le glamour Miceli, épris de bord de mer et de montagne, est perçu comme une incarnation naturelle de la marque et de son art de vivre.

Considéré comme l’un des pionniers de la mode italienne dans l’équipement de la jet-set, Emilio Pucci a commencé à concevoir des vêtements de ski en jersey en 1947 et a ouvert sa maison en 1949. Ses motifs graphiques colorés sont rapidement devenus une signature de la maison.

Plus récemment, Miceli a travaillé sous Nicolas Ghesquière chez Vuitton en tant que directrice créative des accessoires, selon son profil LinkedIn. Auparavant, elle conseillait certains articles de maroquinerie chez Christian Dior et concevait des bijoux fantaisie, qui deviennent une catégorie importante et dynamique alimentée par ses créations.

Vivante figure de la mode parisienne, Miceli rejoint le service relations publiques de Vuitton en 1997 au moment où Marc Jacobs en devient le directeur artistique. Encouragé par le designer américain, Miceli s’est lancé dans des activités créatives et a commencé à concevoir des collections de bijoux fantaisie chez Vuitton.

Miceli a commencé sa carrière dans la mode à l’âge de 15 ans lorsqu’elle a effectué un stage chez Chanel et Azzedine Alaïa. Elle a passé sept ans comme publiciste chez Chanel avant de rejoindre Vuitton.

Contrôlé par LVMH depuis 2000, Pucci a expérimenté une variété de designers permanents au fil des ans, dont Julio Espada, Christian Lacroix, Matthew Williamson, Peter Dundas et Massimo Giorgetti de MSGM, ainsi que des configurations de studio. La marque avait récemment expérimenté avec des designers invités, dont Christelle Kocher de France et Tomo Koizumi du Japon.

