Le prochain DLC de Mortal Shell, The Virtuous Cycle, gratuit pendant cinq jours après son lancement

16 août 2021 16:31 GMT

Symétrie froide Carapace mortelle obtient sa prochaine extension, Le cercle vertueux, le 18 août, mais si vous êtes rapide, vous pourrez l’obtenir gratuitement.

Le prochain DLC de Mortal Shell sonne bien : il ajoute un mode inspiré du roguelike au jeu qui vous permettra de profiter de Fallgrim d’une toute nouvelle manière.

En l’honneur du premier anniversaire du jeu, le développeur Cold Symmetry et l’éditeur Playstack ont ​​annoncé que The Virtuous Cycle sera gratuit pendant cinq jours à compter du lancement, ce qui signifie que vous pouvez profiter d’une remise de 100 % franchement ridicule sur 18 août à 23 août sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible.

Pour être éligible à la réduction, vous devez posséder le jeu original sur la plate-forme sur laquelle vous avez l’intention d’ajouter le DLC. Le DLC reviendra à son prix régulier de 7,99 $ une fois la période promotionnelle terminée.

Vous pouvez consulter la bande-annonce du DLC ci-dessous.

« Depuis que nous avons lancé Mortal Shell en août 2020, nous avons réfléchi à la manière d’offrir à nos fans quelque chose de vraiment spécial qui démontre notre sincère appréciation pour leur soutien », a déclaré Kiron Ramdewar, responsable PC et console chez Playstack.

“L’extension Virtuous Cycle a été remplie de contenu que les fans du genre vont adorer, et offre une nouvelle façon unique de découvrir le riche univers de Mortal Shell. Nous avons hâte de voir comment les nouveaux et les anciens joueurs aborderont notre nouveau mode roguelike lorsqu’ils s’aventureront dans les profondeurs de Fallgrim ».

Ce n’est pas la première fois que le développeur montre son appréciation à ses clients ; Cold Symmetry a offert aux joueurs une mise à niveau gratuite vers les consoles de nouvelle génération plus tôt cette année.

Mortal Shell: The Virtuous Cycle arrive le 18 août pour Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.com.

