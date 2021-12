Le prochain DLC ‘The Queen & The Sea’ de Dead Cells arrive l’année prochaine, voici votre premier aperçu

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Quelques jours seulement après le lancement de la mise à jour « Tout le monde est ici », encore plus de contenu a été révélé pour les Dead Cells en constante croissance.

Le prochain DLC payant du jeu, appelé « The Queen & The Sea », devrait arriver sur Switch et sur d’autres plateformes au début de l’année prochaine. Motion Twin et Evil Empire ont partagé une bande-annonce pour lancer le battage médiatique, que vous pouvez vérifier par vous-même ci-dessus.

La nouvelle bande-annonce d’aujourd’hui révèle un aperçu de Dead Cells: The Queen & The Sea, y compris deux nouveaux biomes avec une torsion : l’un ne sera pas le niveau standard de Dead Cells auquel vous êtes habitué… et si vous relevez ce nouveau type de défi, il y aura une toute nouvelle fin épique au jeu qui vous attendra à moins que vous ne puissiez vaincre le tout nouveau boss final alternatif : la reine. Pour lutter contre les nouveaux défis présentés dans les nouveaux biomes, les joueurs peuvent s’attendre à beaucoup plus de cadeaux dans la prochaine mise à jour et plus de détails seront bientôt révélés.

The Queen & The Sea offrira une fin à la route commencée dans les deux DLC précédents, The Bad Seed et Fatal Falls. Il sera au prix de 4,99 $ et serait « la mise à jour de contenu la plus généreuse à ce jour » pour le jeu.

L’annonce coïncide avec l’annonce que Dead Cells a maintenant transféré six millions d’exemplaires dans le monde. Si vous ne l’avez pas encore vérifié, n’hésitez pas à lire notre critique pour tout savoir à ce sujet.