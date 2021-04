Le prochain documentaire de Louis Theroux pourrait se concentrer sur Elon Musk – «il serait dedans» | Monde | Nouvelles

Le cinéaste primé à l’académie est célèbre pour ses connaissances qui définissent le genre sur des sujets et des personnes controversés et complexes. S’adressant à LADbible, Theroux a déclaré qu’il souhaitait réaliser un documentaire axé sur le fondateur de SpaceX et le PDG de Tesla.

«Ne dites jamais jamais, non?» a déclaré M. Theroux, « Il est allé sur le podcast de Joe Rogan. »

Le podcast de M. Rogan, The Joe Rogan Experience, est l’un des plus populaires au monde, chaque sortie recueillant des millions de vues par épisode.

Elon Musk s’est exprimé trois fois sur le podcast Joe Rogan lors de sa dernière apparition en février 2021.

Ses deux précédentes apparitions en 2018 et 2020 ont reçu respectivement 45 millions et 21 millions de vues sur YouTube.

«Ce que j’aime chez Elon Musk, c’est qu’il n’est redevable à personne», a déclaré M. Theroux.

« Je veux dire, s’il lui arrive d’écouter Grounded et de penser: » Hé, c’est une série de podcasts sympas « , alors pourquoi pas? »

«Nous avons le même âge, je pense qu’il a peut-être quelques années de moins. Alors je pourrais imaginer un monde dans lequel il serait dedans.

Le dernier documentaire de M. Theroux, sorti pendant le verrouillage, jette un regard réfléchi sur ses œuvres passées et donne aux téléspectateurs accès à des interviews exclusives dans les coulisses et à des clips inédits.

«Si vous lisez à son sujet, il met les gens dans l’espace; il a fait ses millions de voitures électriques – je suppose que ce n’est pas trop étrange; par le marketing de masse de lance-flammes que vous pouvez commander par correspondance en ligne; puis en construisant des tunnels sous Los Angeles pour que les gens pourrait obtenir des places plus rapidement.

« Et maintenant, il passe aux implants cérébraux, donc vous pouvez téléphoner aux gens en clignant des yeux. Un peu de nous transformer en cyborgs. »