Le prochain Dogecoin à acheter en juillet : Top 10 des alternatives DOGE

Chaque investisseur et commerçant de crypto-monnaie recherche la prochaine grande chose, et notre équipe d’analystes veut vous aider. Ils surveillent de près le marché des crypto-monnaies dans le but de trouver les prochains gros moteurs et quelques joyaux sous-évalués.

Vous pouvez faire défiler vers le bas pour trouver notre liste des meilleures alternatives Dogecoin ; Cependant, pour commencer, nous avons répertorié les deux meilleurs endroits pour acheter toutes ces crypto-monnaies dans la section ci-dessous. Cliquez simplement sur le lien pour vous inscrire et commencer à magasiner pour les prochains meilleurs projets de crypto aujourd’hui.

Où acheter les meilleures alternatives Dogecoin en ligne

Si vous recherchez le meilleur endroit pour acheter des crypto-monnaies tendance au Royaume-Uni et ailleurs, les options ci-dessous sont nos meilleurs choix. Cliquez simplement sur le lien, inscrivez-vous, financez et investissez dans la prochaine grande crypto-monnaie.

eToro

eToro est une plate-forme d’investissement multi-actifs et CFD avec plus de 2000 actifs, notamment des devises, des actions, des crypto-monnaies, des ETF, des indices et des matières premières. eToro propose une large gamme de cryptos, tels que Bitcoin, XRP et autres, ainsi que des paires crypto/fiat et crypto/crypto. Les utilisateurs d’EToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou être copiés par d’autres utilisateurs.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Le top 10 des crypto-monnaies à acheter en juillet

Lisez la suite pour notre liste des 10 meilleures alternatives Dogecoin à acheter en juillet.

1) Pièce Baby Doge ($ BabyDoge)

La pièce BabyDoge est la dernière tendance de son père, DogeCoin. La crypto-monnaie fonctionne sur la chaîne intelligente Binance et se présente comme un « altcoin hyper-déflationniste avec un système de partage intelligent intégré ». Ce que cela signifie en langage clair, c’est qu’une taxe sur les transactions de 5% est appliquée au réseau, et cela est distribué aux portefeuilles des détenteurs de jetons.

Baby Doge Coin a été le pionnier des fans de DOGE, et leur objectif à long terme est d’améliorer les vitesses de transaction (temps de bloc de 5 secondes contre temps de bloc de 60 secondes) et de proposer des tarifs d’essence moins chers. Les jetons BabyDoge ont augmenté en valeur de plus de 200% au cours de la semaine dernière, et cette tendance devrait se poursuivre.

2) SafeEnergy ($ ENERGYX)

L’objectif du projet de crypto-monnaie Safe Energy token est de réduire la consommation d’énergie associée au minage de Bitcoin, qui équivaut actuellement à la consommation d’énergie annuelle de l’Argentine ou de la Suède.

ENERGYX prévoit de rendre les sources d’énergie renouvelables plus accessibles en investissant, en établissant et en soutenant des projets qui encouragent l’utilisation d’énergies renouvelables pour l’extraction de Bitcoin.

Les autres avantages pour les détenteurs de jetons incluent la taxe fixe de 10 % sur les transactions, dont 5 % sont brûlés en permanence pour augmenter la rareté, tandis que 5 % sont distribués aux détenteurs de jetons SafeEnergy.

Le projet a pris de la valeur à la mi-juin, bien qu’un récent recul en fasse une excellente valeur pour le moment.

Achetez BabyDoge ou ENERGYX maintenant

3) BudaCoin ($ BUDA)

BudaCoin vise à rendre la vie « BUDA-FUL » en récompensant les utilisateurs qui s’engagent dans des activités menant à la pleine conscience, telles que la méditation. Plus précisément, il se décrit comme un écosystème de charité, d’investissement et d’éducation à la pleine conscience.

Nous sommes de grands fans de la marque et du concept de base, et un récent recul de 12% en fait un bon moment pour envisager de faire une entrée.

4) Eject.Espace ($ EJECT)

Eject.Space, anciennement connu sous le nom de pièce Eject Elon, est un projet de crypto-monnaie dont nous sommes de grands fans, et son principe est logique. L’équipe de développement est en train de créer une plate-forme de financement participatif de type Kickstarter pour les nouveaux projets de crypto-monnaie afin de trouver des investisseurs. De plus, un récent recul de sa valeur fait de l’entrée une option intrigante pour les investisseurs en crypto.

La pièce EJECT fonctionne sur la Binance Smart Chain et l’objectif à long terme est de permettre aux investisseurs particuliers de trouver plus facilement des projets de blockchain innovants dans lesquels investir. Aussi, plutôt que les projets devant diviser leur processus de développement entre de nombreuses plateformes différentes, EJECT entend tout héberger.

Acheter BUDA et EJECT en ligne

5) PAWGcoin ($ PAWG)

Un rival direct d’OnlyFans propulsé par la technologie blockchain ? Cela nous semble une idée intelligente.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, OnlyFans est une plateforme par abonnement qui permet aux utilisateurs de monétiser leur contenu pour les « fans ». Il compte désormais 30 millions d’utilisateurs enregistrés et 450 000 créateurs de contenu, soulignant la valeur intrinsèque d’un tel projet.

La base de code open source d’une plate-forme de style OnlyFans existe déjà et est simple, ce qui rend le risque technique faible pour les développeurs PAWG. De plus, l’anonymat fourni par la technologie blockchain est incroyablement souhaitable pour les créateurs de contenu et les abonnés.

Côté marketing, cinq partenariats majeurs avec des célébrités témoignent du fait que ce projet a de grands projets. Ayant baissé de 57% la semaine dernière, PAWGcoin représente une bonne valeur en ce moment, tant que vous considérez tous les risques.

6) Shiba Inu ($ SHIB)

Également connu sous le nom de Shiba Token, il s’agit d’un projet de crypto-monnaie centré sur les mèmes et fortement axé sur la communauté, se présentant comme le « tueur de Dogecoin ». Après avoir été lancé en août 2020 par le fondateur anonyme Ryoshi, il s’agit d’un jeton ERC-20 qui est devenu de plus en plus populaire et a récemment été répertorié sur Coinbase Pro.

La pièce Shiba Inu est déjà en hausse de plusieurs milliers de pour cent, et bien que la valeur fondamentale du projet soit discutable, le sentiment continue de donner de l’élan à cette histoire de crypto sur le thème canin. De plus, le nouveau ShibaSwap permettra aux détenteurs de jetons SHIB de miser leurs actifs sur des récompenses, ajoutant un autre angle de profit aux investisseurs.

Choisissez une plateforme de trading crypto et lancez-vous

7) Sanshu Inu ($ SANSHU)

Poursuivant dans la veine des jeux de crypto-monnaie sur le thème des chiens, la pièce Sanshu Inu est un projet de crypto mème lancé en mai. C’est un réseau de transaction décentralisé qui prétend se concentrer totalement sur sa communauté.

Après avoir atteint plusieurs listes importantes, Sanshu Inu a brûlé 100% de ses jetons LP et 100% du portefeuille du développeur le premier jour de bourse, tout en renonçant à la propriété du contrat. Cela signifie que SANSHU est, en théorie, 100% communautaire et à l’épreuve des tapis.

Si vous recherchez un projet de mème de tokenomics intelligent, la pièce SANSHU pourrait être à vérifier.

8) Streamer ($ DONNÉES)

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie qui existe depuis bien plus longtemps que la plupart des options de cette liste. Streamr DATAcoin a été financé collectivement en 2017 avec un objectif principal : construire une infrastructure qui permette au marché des données de données en temps réel de fonctionner correctement.

Si vous croyez en la valeur fondamentale des données en temps réel et appréciez la technologie pionnière de Streamr, ce pourrait être le bon moment pour devancer une augmentation de prix.

Achetez SANSHU ou DATA rapidement et facilement

9) Maintenir le réseau ($ KEEP)

Fondée en 2017 par des piliers de l’industrie de la cryptographie, KEEP coin permet un accès résistant à la censure et sans autorisation aux données privées sur une blockchain publique. Jusqu’à l’arrivée de Keep, les données de la blockchain étaient toujours publiques, mais les développeurs peuvent désormais créer des applications entièrement décentralisées sur le réseau.

Les utilisateurs peuvent parier sur le réseau pour gagner des jetons KEEP supplémentaires et il existe un modèle de retrait et de dividende intégré pour inciter à la sécurité des nœuds et apporter de la valeur aux détenteurs de jetons.

Si vous recherchez un projet de crypto-monnaie avec la technologie pour changer la donne, investir dans KEEP coin pourrait être une bonne idée. Il n’y aura qu’un milliard de jetons, et il y en a actuellement la moitié en circulation.

10) Jeton Doge ($ DOGET)

Si vous recherchez la version verte de Dogecoin, ne cherchez pas plus loin que la pièce DOGET.

Avec la récente décision d’Elon Musk de cesser d’accepter Bitcoin pour les achats de Tesla, les références vertes du projet de cryptographie sont clairement apparues.

L’objectif à long terme de Doge Token est de permettre des transactions à haut débit et à faible coût sur la blockchain sans faire de compromis sur la sécurité grâce aux caractéristiques du réseau Stellar sur lequel il opère.

Si vous recherchez la meilleure alternative à Dogecoin, Doge Token peut être votre meilleure option, et c’est sans aucun doute l’une des meilleures crypto-monnaies à rechercher en juillet.

Achetez KEEP ou DOGET maintenant

Pour plus d’informations sur les dernières crypto-monnaies qui ont pris de la valeur, consultez notre section d’actualités crypto.

Le poste Le prochain Dogecoin à acheter en juillet : les 10 meilleures alternatives DOGE sont apparues en premier sur Invezz.