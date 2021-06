le “prochain Dogecoin” sur ETH | Invezz

in

Avec Dogecoin, l’une des plus grandes réussites de crypto-monnaie cette année a été SafeMoon. Après son lancement début mars de cette année, le prix de SAFEMOON a rapidement atteint un niveau record le 21 avril.

Ce qui a suivi a été une course volatile qui a finalement conduit à une baisse constante au cours du mois dernier. Cependant, alors que certains investisseurs peuvent être rebutés par cette évolution des prix, d’autres estiment que la pièce SAFEMOON se négocie désormais à un prix inférieur et est bien positionnée pour une autre course haussière.

En fait, malgré une tendance à la baisse sur le marché plus large de la cryptographie, SafeMoon crypto a réussi à rétablir sa charge haussière au cours de la semaine dernière.

En raison de ce changement d’élan, un plus grand nombre d’investisseurs ont posé des questions telles que « comment acheter des pièces SafeMoon en ligne ? » Et « où puis-je acheter des jetons SafeMoon ? ». Pour aider à répondre à ces requêtes populaires, cet article explique ce qu’est SafeMoon, passe en revue vos perspectives d’investissement futures et fournit une prévision de prix SAFEMOON.

Si vous souhaitez acheter des pièces immédiatement, le paragraphe suivant est la liste de nos analystes des meilleurs endroits pour acheter des pièces SafeMoon au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des « actions » SafeMoon en ligne

Tout d’abord, clarifions une idée fausse commune : vous ne pouvez pas acheter d’actions SafeMoon. SafeMoon est une crypto-monnaie, pas une action. Assurez-vous de bien comprendre cette différence clé avant d’investir dans SafeMoon.

Si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies SafeMoon rapidement et facilement, inscrivez-vous auprès d’un courtier en crypto-monnaies, déposez des fonds et achetez le nombre de pièces SAFEMOON que vous souhaitez. Alors que certains investisseurs crypto aiment utiliser des échanges décentralisés (DEX), ils ne peuvent tout simplement pas égaler les frais bas et la fiabilité des courtiers.

Voici donc notre liste des deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des pièces SAFEMOON :

Qu’est-ce que SafeMoon ?

Fondé aux États-Unis le 8 mars 2021 et construit sur Binance Smart Chain (BSC), il s’agit d’un projet de finance décentralisée (DeFi) et d’une crypto-monnaie négociable. L’équipe de développement du projet a travaillé dur pour créer un écosystème avec des paramètres tokenomiques qui récompensent ceux qui achètent et conservent des pièces SAFEMOON, punissant ceux qui vendent avec des frais.

Plus précisément, SafeMoon facture une pénalité de 10 % sur toutes les ventes de jetons. 5% de ce montant est redistribué aux détenteurs de jetons, les incitant à détenir des pièces à long terme. Cela réduit la volatilité en décourageant le trading, et le pourcentage supplémentaire qui est brûlé augmentera progressivement la rareté, ce qui devrait conduire à une hausse des prix.

L’objectif à long terme est que SafeMoon corrige certains des problèmes présumés qui sont présents avec d’autres crypto-monnaies populaires telles que Bitcoin, Ethereum et Dogecoin en fournissant une feuille de route claire et communautaire pour la création de richesse collective.

Cette année, SafeMoon prévoit de lancer son propre marché d’échange décentralisé et NFT, fournissant une autre source de revenus pour le projet et des moments catalyseurs potentiels supplémentaires pour les calendriers des investisseurs. De plus, le premier pont du projet a été lancé aujourd’hui, rendant SafeMoon disponible sur Ethereum pour la première fois.

Devriez-vous acheter SafeMoon aujourd’hui ?

Si vous vous concentrez sur l’analyse procédurale technique, SAFEMOON semble avoir récemment surmonté sa tendance à la baisse et les indicateurs semblent positifs pour une reprise des prix. Le plafond de SafeMoon semble être supérieur de plusieurs multiples à son prix de négociation actuel, et sa capacité à surperformer le marché saignant général est impressionnante.

Les commerçants peuvent être rebutés par la taxe de vente de 10 %, bien que les investisseurs à long terme soient encouragés par le potentiel de revenus passifs constants et une pénurie progressivement croissante. Avec le lancement du portefeuille SafeMoon dans le rétroviseur et plusieurs startups à l’horizon, le projet pourrait connaître quelques mois prometteurs.

Cependant, lorsque vous investissez dans un altcoin, assurez-vous d’être conscient des risques plus élevés et de la volatilité inhérente à l’espace. Tant que vous faites preuve de diligence raisonnable et que vous comprenez exactement dans quoi vous vous engagez, la pièce SAFEMOON pourrait être un investissement gratifiant.

SAFEMOON me rendra-t-il riche ?

C’est peu probable, bien que des choses plus étranges se soient produites dans le monde de la cryptographie cette année.

Cependant, il convient de noter que de tous les altcoins sur le marché, SAFEMOON est l’une des rares options qui a déjà prouvé sa capacité à augmenter de façon exponentielle en valeur. Donc, si vous recherchez une pièce à haut risque qui peut rapporter de grandes récompenses, il n’y en a pas beaucoup avec de meilleures informations d’identification que SAFEMOON.

Prévision de prix SAFEMOON

De nombreux commentateurs et analystes estiment que le creux pourrait maintenant être pour SAFEMOON, et si tel est le cas, un rallye vers son sommet mensuel de 0,00000481 $ par rapport à son prix actuel de 0,000003439 $ ne serait pas surprenant. Si le marché haussier repart, un retour vers des sommets de 0,00001 $ et plus pourrait être envisagé.

Assurez-vous de prendre nos prévisions de prix SafeMoon avec une pincée de sel. Calculer une prédiction du prix d’un altcoin est extrêmement difficile compte tenu du nombre d’inconnues, de variables et de la grande volatilité du marché des crypto-monnaies.

Couverture des médias sociaux de la crypto $ SAFEMOON

Jusqu’ici tout va bien !

Une autre réunion de portefeuille réussie dans les livres.

Nous avons commencé à sélectionner des participants pour la bêta. Ces personnes seront informées par e-mail lorsque toutes seront choisies✅

Tenez-vous au courant des dernières informations en consultant quotidiennement les réseaux sociaux officiels ! #SAFEMOONWALLET – Hank Wyatt (@SafemoonHank) 29 juin 2021

SafeMoon est sur le point de faire la course la plus folle que vous ayez jamais vue…. #SAFEMOON – F͟a͟r͟m͟o͟ (@iamfarmo) 29 juin 2021

Lisez les nouvelles crypto d’Invezz pour les dernières informations sur $ SAFEMOON et d’autres projets de crypto tendance.

