Le prochain drame Apple TV + ‘Bad Monkey’ obtient trois autres membres de la distribution

La prochaine série Apple TV+ « Bad Monkey » complète son casting.

Tel que rapporté par Variety, Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith et Meredith Hagne ont toutes été ajoutées à la distribution de la prochaine série dramatique. Marcos Siega a également signé pour produire et réaliser le premier épisode.

La série, qui est écrite par le créateur de « Ted Lasso », Bill Lawrence, mettra en vedette Vince Vaughn. « Bad Monkey » racontera l’histoire d’Andrew Yancy, un détective qui, après avoir été rétrogradé au rang d’inspecteur de restaurant, est replongé dans le monde de la cupidité et de la corruption.

Le trio d’actrices rejoint le leader de la série précédemment annoncé Vince Vaughn dans la série, qui est écrite par le co-créateur de « Ted Lasso », Bill Lawrence. Basée sur le roman du même nom de Carl Hiaasen en 2013, la série raconte l’histoire d’Andrew Yancy (Vaughn), un ancien détective rétrogradé au rang d’inspecteur de restaurants dans le sud de la Floride. Un bras coupé trouvé par un touriste en train de pêcher entraîne Yancy dans le monde de la cupidité et de la corruption qui décime la terre et l’environnement en Floride et aux Bahamas. Et oui, il y a un singe. Monaghan (« The Path », « True Detective ») incarne Bonnie, une femme mystérieuse piégée dans un mariage abusif et sans amour. Elle complique la vie de Yancy tant sur le plan personnel que professionnel alors qu’un secret de son passé refait surface. Turner-Smith (« Queen & Slim », « Anne Boleyn ») joue le rôle de Dragon Queen/Gracie. Elle est à la fois vénérée et craint sur Andros alors qu’elle pratique Obeah aux côtés de sa grand-mère controversée. Hagner (« Search Party », « Vacation Friends ») jouera Eve. Elle est interrogée par Yancy au sujet de son mari décédé et il pense qu’elle pourrait en savoir plus qu’elle n’en dit.

En plus de « Bad Monkey » et « Ted Lasso », Lawrence travaille également sur « Shrinking », une nouvelle série comique pour le service de streaming d’Apple qui mettra en vedette Jason Segel.

On ne sait toujours pas quand « Bad Monkey » pourrait faire ses débuts sur Apple TV+. Si vous voulez le voir dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées bien produites et à gros budget de réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

