Le prochain ensemble Super Mario de LEGO est un énorme bloc de questions, bien que ce qu’il y a à l’intérieur soit un mystère

Image : LEGO/Nintendo

Le producteur prolifique de briques en plastique LEGO a taquiné le prochain dans sa gamme d’ensembles LEGO Super Mario : un grand bloc de questions.

Bien sûr, cela ne peut pas être aussi simple que “juste une grosse boîte faite de Lego” – il doit y avoir plus à cette dernière collaboration Nintendo, mais la vraie question est: qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur de ce assez grand “?” boîte?

Le tease a été publié sur Twitter et comprenait une courte vidéo avec plusieurs survols sombres et de mauvaise humeur du cube en plastique coûteux, accompagné d’une musique sombre et de mauvaise humeur qui ne semblerait pas déplacée dans une bande-annonce de film de science-fiction dystopique, ou une annonce pour une nouvelle voiture :

Salut! Nous avons une question pour vous… pic.twitter.com/A3h6uEbtX1— LEGO (@LEGO_Group) 8 septembre 2021

La série LEGO Super Mario a été un énorme succès pour la société danoise et Nintendo, il n’est donc pas surprenant de voir de nouveaux ensembles arriver.

Mais quand saurons-nous ce qu’il y a dans la boîte ? Imminemment, on imagine. Nous vous tiendrons au courant lorsque tout sera révélé.

Que pensez-vous qu’il y a à l’intérieur de la boîte? Pièces de monnaie? Un super champignon ? Rien?! Faites-nous savoir ci-dessous.