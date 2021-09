Le prochain entraîneur de l’USC doit être un outsider

L’USC a licencié Clay Helton, l’ancien entraîneur intérimaire à plusieurs reprises qui a remporté un Rose Bowl et est devenu Rasputin. Pendant plus de six ans, Helton a constamment remporté juste assez de matchs pour rester en place, résistant même à l’une des classes de recrutement les plus désastreuses de tous les temps. La goutte d’eau a été une défaite à domicile 42-28 contre une équipe de Stanford qui venait de perdre contre Kansas State.

L’attention s’est tournée sans délai vers le prochain entraîneur de l’USC. Et voici la chose amusante à propos d’une recherche d’entraîneurs USC: ils se sont produits si fréquemment depuis le départ de Pete Carroll, tout le monde peut trotter les mêmes blagues quelques années auparavant, et ils fonctionnent tout aussi bien à chaque fois. Parce que nous savons tous comment fonctionne USC.

USC aime embaucher des personnes qui sont déjà des personnes USC. Lorsque les employés de l’USC échouent, l’USC trouve alors une autre personne de l’USC à embaucher. Et chaque fois que l’USC doit embaucher une nouvelle personne USC, les rumeurs doivent inclure les personnes USC Jack Del Rio et Jeff Fisher.

À ce stade, USC a embauché tellement d’auto-rechapés que vous pouvez demander que les anciens rechapés deviennent des rechapés.

#apportez à la maison pic.twitter.com/8TXhOS6FJy – Seth Galina (@pff_seth) 13 septembre 2021

Si je suis USC, je cherche un entraîneur qui a construit une équipe passionnante en 2021 autour d’un QB du sud de la Californie pic.twitter.com/ClVNc4MwW1 – Jason Kirk, grand fan de The Alliance (@thejasonkirk) 12 septembre 2021

Je pense que l’USC devrait envisager un esprit offensif prometteur tel que Lane Kiffin ou Steve Sarkisian pour son poste d’entraîneur-chef. – Patrick Mayhorn (@patrick_mayhorn) 13 septembre 2021

Vous pouvez aussi vous joindre à la bousculade pour faire la blague d’Urban Meyer, si vous voulez, mais je pense qu’il manque un certain USC-ness. Meyer, après tout, n’a jamais travaillé à l’USC auparavant.

USC, je suis là pour vous aider. Essayer la même chose s’est mal passé. Veuillez essayer quelque chose de nouveau. Veuillez embaucher quelqu’un qui n’a pas joué pour vous, qui n’a jamais entraîné pour vous et qui a peu de liens avec Los Angeles, la Californie ou même la côte ouest. De préférence été licencié avant ! Peut-être passé un moment horrible dans la NFL ! Passons en revue ce qui a fonctionné pour vous et ce qui n’a pas fonctionné.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Non. Né et élevé à cinq heures au nord de LA, Carroll n’a jamais travaillé plus près du campus de l’USC avant d’être embauché par les Trojans en 2001. Il avait été un entraîneur-chef de la NFL à deux reprises qui n’avait rien fait de plus au niveau universitaire. impressionnant que de diriger la défense n ° 62 de NC State en 1980.

Cela a-t-il fonctionné ? Oui. Les chevaux de Troie de Carroll ont remporté un titre national et près de deux autres, ainsi que cinq autres bols BCS. Ceux d’entre nous qui sont à moitié âgés sont souvent dupés en pensant à ces choses lorsque nous pensons à USC, car nous voyons ces points forts lorsque nous parcourons le réseau Longhorn.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Oui. Kiffin faisait partie de l’équipe de Carroll depuis six ans, atteignant le rang de coordinateur offensif avant de prendre la relève.

Cela a-t-il fonctionné ? L’USC avait un dossier de 10-2 en 2011, puis a commencé 2012 avec le classement n ° 1. Ils sont devenus l’une des équipes les plus surestimées de tous les temps, terminant 7-6 avec une défaite au Sun Bowl. Kiffin a rapidement été licencié sur le tarmac d’un aéroport.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Oui. Sark avait à peu près le même curriculum vitae que Kiffin, plus le titre d’entraîneur-chef adjoint des Trojans et un passage décent en tant que Washington HC.

Cela a-t-il fonctionné ? Non. Ses équipes sont allées 12-6 avant qu’il ne soit licencié au milieu de problèmes personnels, dont le directeur sportif Pat Haden aurait peut-être été alerté à l’avance, s’il avait pris la peine de jeter un coup d’œil.

Un défensif Haden a assumé l’entière responsabilité de l’embauche d’un entraîneur qui n’était pas adapté au programme et a remis en question le processus de vérification de la société de recherche que l’école avait retenue pour l’embaucher. Cependant, il a admis que l’université n’avait jamais effectué de recherche dans les dossiers publics, ce qui a suffi au Los Angeles Times et à l’Associated Press pour découvrir les nombreux incidents liés à l’alcool et les recettes de restaurants et de bars de Sarkisian.

Pourquoi ne pas contrôler une personne avant de lui remettre un contrat à sept chiffres ? Eh bien, quand cette personne est une personne de l’USC, vous l’embauchez quand même. Oh, Haden est aussi une personne de l’USC, ayant joué QB pour les Trojans dans les années 70. (Il a été remplacé en tant qu’AD par une autre personne de l’USC, Lynn Swann. Au moins, le remplaçant de Swann, Mike Bohn, n’était pas une personne de l’USC, bien qu’il en soit malheureusement devenu un en restant à l’USC pendant plusieurs années.)

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Oui. Je vais laisser sa biographie Wikipédia raconter l’histoire :

2010–2011 USC (entraîneur QB) 2012 USC (coordinateur du jeu de passes/QB) 2013 USC (OC/QB) 2013 USC (intérimaire HC) 2014 USC (OC/QB) 2015 USC (OC/QB/intérimaire HC)

Cela a-t-il fonctionné ? Non. En six ans, les équipes de Helton n’ont terminé qu’une seule fois dans le top 10 de l’AP, et la septième ne semble pas être en mesure de briser cette sécheresse.

Reprenons cela encore plus loin.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Pas vraiment. Il avait servi un an en tant qu’entraîneur adjoint, mais avait passé près d’une décennie à entraîner son rival Oregon, en plus de jouer pour les Ducks et Purdue.

Cela a-t-il fonctionné ? Oui. Les chevaux de Troie de McKay ont remporté des titres nationaux dans les années 60 et 70.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? Non. De l’Ohio. Joué à Yale (ce qui vous donne une idée de combien de temps il y a). A entraîné Syracuse, Yale, Ohio State, Yale à nouveau, Iowa et Duke avant de trouver sa vraie maison dans le sud de la Californie.

Cela a-t-il fonctionné ? Oui. Jones a rapidement fait d’un jeune USC une puissance nationale, remportant cinq Rose Bowls.

Ok, voici le seul argument en faveur de l’embauche par USC d’une personne USC, et celui-ci est encore compliqué.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché ? En quelque sorte. Il avait été assistant de l’USC pendant trois ans, mais tout comme McKay, il était beaucoup plus un homme de l’Oregon.

Cela a-t-il fonctionné ? Oui. Le premier passage de Robinson avec les Trojans comprenait le titre national de 1978. Il part ensuite entraîner les Raiders.

Était-il un employé de l’USC avant d’être embauché à nouveau ? Oui.

Cela a-t-il encore fonctionné ? Euh. En cinq années bonus, il a remporté un autre Rose Bowl, mais a perdu cinq matchs ou plus à trois reprises.

Arrêtons-nous là. Je dois être honnête. J’essayais de construire tout cela vers un plaidoyer pour que l’USC embauche Greg Schiano, un extrême East Coaster et ancien entraîneur raté de la NFL, mais ensuite… il a juste… l’a tweeté…