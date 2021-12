Le prochain événement d’armure de samouraï de Halo Infinite sera meilleur, promesse des développeurs

Capture d’écran : 343 industries

Lorsque l’événement récurrent « Fracture: Tenrai » de Halo Infinite reviendra en janvier, il sera beaucoup plus généreux avec ses récompenses. C’est selon le responsable du design de 343 Industries, Jerry Hook, qui l’a dit lors de la diffusion de la communauté des vacances de l’entreprise sur Twitch plus tôt cette semaine.

Halo Infinite a son mode multijoueur gratuit disponible sur Xbox et PC depuis environ un mois maintenant. Comme la plupart des jeux de tir à la première personne pilotés par un tel modèle, il propose un pass de combat saisonnier, dans lequel vous progressez en gagnant de l’XP en complétant des défis basés sur des tâches. Au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, vous débloquez des options cosmétiques pour votre avatar de joueur, un super-soldat du 25e siècle.

En novembre, 343 Industries a lancé l’événement d’une semaine Fracture: Tenrai, qui devait se dérouler plusieurs fois avant l’expiration de la première saison d’Infinite en mai 2022. Fracture: Tenrai propose son propre passe de combat. C’est gratuit et vous pouvez le parcourir en tandem avec le pass de combat standard. Lors de la première manche de l’événement, vous ne pouviez passer à travers les niveaux qu’en complétant des défis affiliés au mode de jeu Fiesta, un type de jeu frénétique qui engendre des joueurs avec un équipement aléatoire. Le pass de combat de l’événement comprenait un équipement légendaire lié au kit d’armure Yoroi inspiré des samouraïs.

Cela a suscité une certaine polémique. Les bandes-annonces et les photos publicitaires sur l’événement montraient une impressionnante garde-robe d’équipements malades, mais une grande partie de la personnalisation de l’équipement était inaccessible même aux joueurs les plus dévoués. (Au cours de la première manche, vous ne pouviez débloquer que sept niveaux. L’équipement le plus cool n’était disponible que lorsque vous atteigniez les chiffres à deux chiffres.) un prix d’autocollant élevé, uniquement disponible dans le magasin de microtransaction de Halo Infinite.

Art promotionnel montrant des objets inclus dans le pass de combat de Tenrai, dont certains étaient inaccessibles en novembre.Image : 343 Industries

Attendez-vous à ce que cela change, au moins quelque peu, lors de la deuxième manche de Tenrai.

« Nous voulons nous assurer que, lorsque nous montrons des actifs d’un point de vue marketing ou communication, les joueurs sont très clairs sur ce qui est [available in the] magasin par rapport à ce qui est gratuit », a déclaré Hook à propos de l’écart. « Aucun de ces produits ne devrait être disponible dans le magasin. Nous avons fait cette erreur. Je suis désolé à ce sujet. »

Hook a poursuivi en disant que, lorsque Fracture: Tenrai reviendra le 4 janvier, sa passe de combat comportera moins d’augmentations d’XP (objets à usage unique qui doublent la quantité d’XP que vous gagnez pendant une heure) et des échanges de défis (objets à usage unique qui vous permettent d’échanger l’un de vos défis hebdomadaires). Au lieu de cela, il comportera davantage de ce que Hook a appelé « contenu réel : épaules, revêtements, pièces d’équipement ».

C’est là que ça devient intéressant. Un représentant de Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, a précisé à JeuxServer cette semaine que bien que le retour de Fracture: Tenrai proposera plus d’options cosmétiques dans le pass de combat gratuit, il ne contiendra pas les éléments précédemment disponibles dans le magasin.

Les représentants de Microsoft n’ont pas immédiatement répondu aux éclaircissements de Kotaku concernant les éléments qui seraient et ne seraient pas inclus gratuitement. Vraisemblablement, l’élément le plus controversé – les Sentinel’s Blades, un kit de katana purement cosmétique qui coûte 1 500 crédits (15 $, ou environ 13 $ pour les membres du Game Pass) – ne sera pas inclus dans le nouveau pass.

Fracture: Tenrai devrait actuellement revenir le 4 janvier 2022 et se terminer le 10 janvier 2022, avec une autre semaine prévue pour la première semaine de février, après quoi il reviendra une fois par mois pendant le reste de la saison. Plus tôt cette semaine, 343 Industries a déclaré qu’il augmenterait la fréquence d’apparition des défis liés à Tenrai, mais n’a pas détaillé la liste de lecture spéciale que vous devrez jouer pour progresser dans la passe de combat bonus. Mardi, 343 a ajouté Fiesta comme mode de jeu permanent dans Halo Infinite.