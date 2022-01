Le prochain événement de Halo Infinite annonce des changements en raison de l’augmentation des cas de COVID

Microsoft a annoncé que le prochain tournoi pro Halo Infinite subit des changements importants en raison de la pandémie. Dans un communiqué, le compte Halo Esports a annoncé que, avant tout, les spectateurs ne seraient plus autorisés au prochain championnat régional d’Anaheim en février.

De plus, le bracket ouvert du tournoi sera désormais un événement en ligne uniquement. Les gagnants de la tranche ouverte détermineront les équipes qui joueront en personne à Anaheim Regional. De plus, Microsoft a déclaré : « Afin d’assurer un tournoi compétitif qui inclut la communauté au sens large, nous organiserons à la place un tournoi de qualification en ligne pour trouver les 8 équipes restantes et qui rejoindront les 8 meilleures équipes du HCS Kickoff Raleigh 2021. . »

Ces changements sont apportés « en raison de l’évolution rapide de l’environnement autour de COVID-19 et du nombre croissant de cas », a déclaré Microsoft.

« La sécurité de la communauté Halo, ainsi que de notre personnel, est et sera toujours la priorité absolue », a déclaré Microsoft. « Et nous prendrons des mesures supplémentaires sur place à Anaheim pour assurer le plus haut niveau de sécurité tout en nous conformant aux réglementations locales. »

Plus de détails sur le championnat régional d’Anaheim seront annoncés le vendredi 14 janvier, alors revenez régulièrement pour en savoir plus.

