Le prochain film comique d’Ashton Kutcher arrive sur HBO Max

Les abonnés de HBO Max pourront profiter d’un nouveau film comique mettant en vedette l’animateur de Punk’d, Ashton Kutcher. La date limite rapporte exclusivement que Mila Kunis’ Orchard Farm Productions, une société détenue par l’épouse de Kutcher et sa collègue actrice Kunis, a vendu son film Les maîtres du mini-golf à Warner Bros. pour HBO Max.

Kutcher jouera dans le film. Le Masters of Mini-Golf est actuellement en développement. Le film suit le personnage de Kutcher, un arnaqueur de golf, et son frère aîné qui « décident de faire passer leurs projets de la PGA aux Masters of Mini Golf ». Les frères se rendent vite compte que la compétition est beaucoup plus difficile qu’ils ne le pensaient.

Ava Tramer et Ari Berkowitz écrivent le script. Kunis produit aux côtés de Kristina Sorensen. Les partenaires d’Orchard Farm, Lisa Sterbakov et Cami Curtis, sont producteurs exécutifs. Tramer et Berkowitz forment une équipe de rédaction. Ils travaillent actuellement sur un film de vacances pour Paramount Players. Tramer et Berkoqitz ont également travaillé sur des longs métrages pour Warner Bros. Animation et TriStar. De plus, ils ont embauché et développé des projets de manière indépendante pour la télévision. Ils se sont d’abord associés sur le projet (S’il vous plaît) Congé de maternité.

Selon le rapport, Orchard Farm Productions est représenté par CAA, Patti Felker et JR McGinnis. Tramer est remplacé par Artists First et Ginsburg Daniels Kallis. Berkowitz est également remplacé par Artists First, CAA et Gang, Tyre, Ramer. Sorensen est remplacé par Jesse Nord de The Nord Group. Kutcher est remplacé par Untitled Entertaiment, CAA et Sloane, Offer, Weber et Dern.