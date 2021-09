in

L’intérêt amoureux de Billy Eichner pour Bros sera interprété par Luke Macfarlane de Brothers & Sisters. Parmi les acteurs figureront également TS Madison, une auteure, animatrice et nouvelle actrice transgenre qui a récemment trouvé un rôle dans Zola. Miss Lawrence, une artiste de genre non conforme qui était aux États-Unis contre Billie Holiday et la gagnante de la saison 13 de Rupaul’s Drag Race Symone, fait également partie de Bros.