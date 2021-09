Le prochain film de Christopher Nolan pourrait ne pas être lancé sur HBO Max

Le prochain film de Christopher Nolan pourrait ne pas arriver sur HBO Max – tout cela parce que le prochain projet du réalisateur ne sera probablement pas distribué par Warner Bros.

Selon Date limite, le prochain film de Nolan est expédié dans plusieurs studios alors que les retombées du jour et de la date de sortie de Tenet se poursuivent.

Le scénario du film, qui racontera l’histoire du créateur de la bombe atomique J. Robert Oppenheimer, est actuellement lu par de nombreux studios anonymes. Et on pense que beaucoup discutent avec Nolan et ses représentants de l’achat des droits du film.

Les détails sur le prochain film de Nolan sont minces sur le terrain. Cependant, on pense que la trilogie The Dark Knight et le réalisateur interstellaire ont fait appel à Cillian Murphy pour un rôle non divulgué.

L’acteur irlandais est apparu dans de nombreux projets créés par Nolan, il ne serait donc pas surprenant qu’il soit impliqué à un titre quelconque. On ne sait pas si d’autres collaborateurs notables de Nolan, dont Sir Michael Caine, Tom Hardy et Christian Bale, feront partie de la distribution.

Analyse : Christopher Nolan a-t-il fini de travailler avec Warner Bros ?

Si le prochain projet de Nolan est produit par un autre studio, ce sera un geste extrêmement important pour le scénariste-réalisateur et l’industrie dans son ensemble.

À l’exception de ses deux premiers films – Follow et Memento – tous les films de Nolan à ce jour ont été distribués par Warner Bros. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le studio lui a donné autant de licence créative que possible ; lui-même un sous-produit des films de Nolan étant d’énormes succès au box-office.

Cependant, la relation de Nolan avec WarnerMedia s’est détériorée suite à la décision du studio de sortir simultanément toute sa liste de films 2021 dans les salles sur HBO Max.

À la suite de la pandémie de Covid-19, Warner Bros. a affirmé qu’apporter ses nouveaux films à son service de streaming offrirait au public le choix de la façon de regarder ses films. Cependant, Nolan, un grand partisan de l’expérience cinématographique, a exprimé sa consternation face au déménagement en décembre 2020, qualifiant HBO Max de « pire service de streaming » (par THR).

On ne sait pas si Warner Bros. est l’une des parties intéressées par le point de vue de Nolan sur Oppenheimer. S’ils le sont, il est probable qu’ils auront baissé la hiérarchie en raison de leur plan de jour et de date. Après tout, Nolan ne parlerait pas à d’autres studios si WarnerMedia avait réparé sa relation avec lui.

En juillet, le responsable du contenu de Netflix, Scott Stuber, a déclaré qu’il ferait « tout [I] can” pour apporter le prochain film de Nolan au géant du streaming. Mais, étant donné la riposte sauvage de Nolan au plan simultané HBO Max et théâtral de Warner Bros, il est peu probable qu’il divertisse les avancées de Netflix.

Alors, où Nolan pourrait-il aller ensuite ? Le seul autre grand studio avec lequel il a déjà travaillé est Paramount Pictures, qui a co-distribué Interstellar.

Paramount, aux côtés d’Universal et de Disney, cependant, a donné le feu vert pour que certains de leurs films les plus récents soient lancés simultanément dans les cinémas et sur leurs plateformes de streaming. À moins que Nolan n’ait reçu l’assurance que cela n’arriverait pas, il pourrait ne pas être convaincu par ce trio.

Le seul grand studio qui ne possède pas encore de service de streaming est Sony Pictures. Actuellement, Sony a un accord de licence avec Netflix et Disney pour permettre à la fois de diffuser ses films en streaming.

Il n’y aurait donc pas de format de sortie jour et date pour lequel Nolan s’inquiéterait s’il s’associait à Sony. Bien sûr, la décision du réalisateur peut également être dictée par la liberté de création dont il dispose, ainsi que par le budget qui lui serait accordé pour réaliser son film Oppenheimer. Si Nolan est fidèle à sa parole sur la préservation de l’expérience cinématographique, Sony devrait être le favori pour être son prochain partenaire cinématographique.

