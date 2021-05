Le prochain film Evil Dead se dirige officiellement vers le streaming, et nous connaissons enfin l’histoire aussi

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Au cours des deux dernières années, la franchise Evil Dead a promis de revenir. 2020 a été une année particulièrement excitante pour de telles promesses, car des détails ici et là ont commencé à fuir sur ce qui a finalement été nommé Evil Dead Rise. Eh bien, la plus grande des mises à jour vient de débarquer aux portes du monde, alors que le prochain chapitre de l’héritage de Sam Raimi et Bruce Campbell se dirige officiellement vers la diffusion en continu. Mieux encore, nous connaissons désormais aussi l’histoire de ce tout nouveau projet!