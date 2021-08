Le prochain film sur le massacre à la tronçonneuse du Texas se dirige vers le streaming

Reprenant des décennies après les événements du premier film Texas Chainsaw Massacre, que Tobe Hooper a réalisé et co-écrit avec Kim Henkel, le nouveau Texas Chainsaw Massacre met en vedette Nell Hudson d’Outlander et Elsie Fisher de Eighth Grade dans le rôle de Melody et Lila, qui se retrouvent au Texas quand Melody y est envoyée en voyage d’affaires. Malheureusement pour eux, leur visite au Lone Star State coïncidera avec le retour de Leatherface après des décennies de silence. Avec Mark Burnham apparaissant comme un tueur en série tordu et Olwen Fouéré prenant le rôle de Sally Hardesty, le casting du nouveau film comprend Alice Krige, Jacob Latimore, Jessica Allain et Moe Dunford, entre autres. David Blue Garcia a réalisé Texas Chainsaw Massacre, prenant la direction de Ryan et Andy Tohill après que le duo ait été licencié pendant le tournage principal.