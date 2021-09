Le prochain flux de développeurs de Dying Light 2 se concentrera sur le monde ouvert du jeu

Les développeurs de Dying Light 2 : restez humain accueillera un quatrième épisode de la série Dying 2 Know le 30 septembre

Vous pourrez vous connecter à 12 h HP, 15 h HE et à 20 h UK sur la chaîne Twitch de Techland.

Cette fois-ci, l’épisode se concentrera sur le monde ouvert du jeu et proposera une surprise.

Au cours de l’épisode, le concepteur de jeu principal Tymon Smektała, avec la streameuse Leah, animera l’épisode et révélera une pléthore de détails sur le monde ouvert, y compris plus d’informations sur ses citoyens, en particulier l’un d’entre eux qui est un nouveau personnage de l’histoire. de Villedor.

Selon les développeurs, le monde ouvert est l’un des principaux piliers du jeu, et l’épisode montrera la ville beaucoup plus en profondeur. Les téléspectateurs en apprendront davantage sur la liberté et l’exploration, en montrant les deux visages de la ville – le côté brutal et le côté plus vibrant.

Vous pouvez également vous attendre à entendre plus de musique du jeu et Olivier Deriviere, le compositeur de la musique de Dying Light 2, sera sur place pour discuter de la musique plus en détail.

Dying Light 2: Stay Human sortira le 4 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S.