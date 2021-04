Le prochain Galaxy A22 5G de Samsung se montre dans les rendus

Samsung se prépare à lancer un autre téléphone bon marché, le Galaxy A22 5G. Situé entre l’A21 et l’A32, la rumeur dit qu’il est le téléphone le moins cher de Samsung avec 5G, jusqu’à présent. Les nouveaux rendus d’OnLeaks nous donnent aujourd’hui une très bonne idée de ce qui pourrait être l’un des meilleurs téléphones Android bon marché cette année.

En ce qui concerne l’apparence, le langage de conception vous semblera très familier. Il aura le même écran Infinity V sans lunette que nous avons vu à l’avant de tant de téléphones Samsung. À l’arrière, il y a une bosse de caméra carrée qui ressemble à trois caméras. Samsung giflera une prise 3,5 mm en bas et ajoutera un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté pour l’authentification, mais c’est à peu près tout le rendu partagé.

Des fuites plus anciennes via The Elec, nous en savons un peu plus sur ce modèle. Il arrivera en juin, faisant du mois un mois de lancement énorme pour les téléphones et tablettes Samsung bon marché aux côtés du Galaxy A7 Lite et de la Tab S7 Lite. Son boîtier de caméra carré aurait un appareil photo principal de 48MP et serait soutenu par un objectif ultra-large de 8MP avec une paire d’objectifs de 2 MP. La découpe Infinity V abritera une caméra selfie de 13 MP.

Le A22 5G de Samsung n’éblouira personne, mais il aidera à normaliser la 5G en étant si bon marché et accessible. Même si le Galaxy A22 5G est très bon marché, un téléphone qui se situera en dessous du prix de 250 £ contribuerait grandement à l’adoption. Et si vous voulez quelque chose de plus que les deux? Il y a toujours l’A52.

