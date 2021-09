Le prochain grand film Netflix de Kevin Hart dévoilé

Kevin Hart et F. Gary Gray font équipe pour une sortie Netflix. Une source dit à The Wrap que les deux travaillent sur Lift, un film de braquage pour le service de streaming. Lift est écrit par Dan Kunka et a été acquis par Netflix en mars dernier. Simon Kinberg et Audrey Chon produisent le film pour Genre Pictures. Matt Reeves et Adam Kassan produisent également pour 6th & Idaho. Hart et Brian Smiley produisent pour la société de production du comédien HartBeat Productions.

Hart jouera le rôle d’un maître voleur dont l’ex-petite amie et le FBI le convainquent de réussir un cambriolage impossible sur un vol Londres-Zurich. Le Et maintenant ? star a un partenariat avec Netflix. Il est actuellement en production pour Me Time aux côtés de Mark Wahlberg et Regina Hall. Hart a déjà travaillé avec Hall sur Think Like a Man, l’adaptation cinématographique du livre sur les relations de Steve Harvey Act Like a Lady, Think Like a Man.

Les crédits de Gray sont longs et incluent Straight Outta Compton, The Fate of the Furious et Men in Black: International. Il devrait également diriger Muscle avec Vin Diesel après la production sur Lift. Gray est remplacé par UTA et Artists First.

Hart a récemment joué dans la comédie dramatique de Netflix Paternité. D’autres crédits récents de Hart incluent Jumanji: The Next Level et Die Hart. Il est également dans la prochaine mini-série télévisée True Story. Wesley Snipes joue aux côtés de Hart dans True Story. Hart est également remplacé par UTA, ainsi que par 3 Arts. Les autres crédits à venir pour Hart incluent The Man From Toronto et Borderlands.

L’écrivain de Lift, Kunka, est remplacé par Verve et Lit Entertainment Group. Kunka a plusieurs projets en cours et a déjà vendu le script Black List Yellowstone Falls. Par date limite, Kinberg a également un accord avec Netflix, avec des projets comme Here Comes the Flood.