Le prochain grand mouvement de prix du Bitcoin: l’optimisme est élevé, mais est-il justifié?

Alors que beaucoup pensent que Bitcoin peut s’installer n’importe où dans la fourchette de 63 000 $ à 75 000 $, certains sont optimistes quant à une action de prix encore plus élevée.

Le marché de la cryptographie semble à nouveau se réchauffer, avec Bitcoin (BTC) flirtant avec la barre des 60000 $ depuis près d’une semaine maintenant. Cependant, malgré ses perspectives haussières, la crypto phare n’a pas réussi à éviter la fourchette de prix susmentionnée avec une quelconque conviction, même si elle a franchi une fois, bien que pour une brève période de temps.

Quoi qu’il en soit, des analystes, tels que Filbfilb, co-fondateur de la suite de trading DecenTrader, et Willy Woo estiment qu’avec l’introduction en bourse de Coinbase qui se profile à l’horizon, Bitcoin semble prêt pour de grandes choses à court terme, d’autant plus que le premier crypto continue d’exposer gains sur sept jours de plus de 13%.

À ce sujet, Filbfilb a récemment déclaré: «Nous pourrions voir une volatilité accrue autour de cette période du 14 avril. Je pense que nous sommes au bord d’une forte évasion. Il a également souligné plus tard que les baissiers sont toujours en jeu, d’où la volatilité peut ne pas être simplement à la hausse.

De même, Woo est d’avis que Bitcoin continuera à augmenter pendant au moins un certain temps avant que les vieux hodlers ne déchargent leurs actifs pour empocher des gains décents. Non seulement cela, indépendamment de ce qui pourrait se passer dans le futur, Woo pense que Bitcoin ne fermera pas sous la barre des 46400 $ de sitôt.

Alors, où va le marché alors?

Récemment, le géant des paiements Visa a annoncé qu’il permettrait à ses utilisateurs de régler leurs transactions en crypto, en utilisant le stablecoin USD Coin (USDC), qui est un jeton ERC-20 qui s’exécute au sommet de la blockchain Ethereum. La nouvelle a été considérée par beaucoup comme un autre indicateur que la crypto est désormais fermement dans la ligne de mire de nombreux acteurs traditionnels.

De plus, il y a quelques jours à peine, PayPal a également annoncé qu’il allait permettre à ses clients de faciliter les transactions d’achat sur son réseau de marchands de 30 millions de personnes en utilisant une multitude d’actifs cryptographiques différents, notamment BTC, Ether (ETH), Litecoin. (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

Quant à savoir si le marché semble se diriger vers l’action des prix et où BTC pourrait trouver un soutien, l’analyste indépendant CryptoYoda a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait qu’il y aurait probablement une nouvelle accélération et une avance parabolique plus forte, qui deviendra très probablement visible dans le à court terme, en ajoutant:

«Je ne pense pas que la marque 65K – 73K aura une signification significative. Je regarde la zone 100K – 120K comme la prochaine zone de prix intéressante. C’est en effet un point de non-retour. Je ne pense pas que la crypto puisse être arrêtée à partir d’ici – en particulier les alts apprécieront beaucoup dans les semaines et les mois à venir, ce qui créera beaucoup d’intérêt et de sensibilisation pour cet espace.

De même, fournissant son point de vue sur la question, Antoni Trenchev, PDG de la plate-forme financière crypto Nexo, estime que Bitcoin entre dans le côté croissance de son cycle économique de quatre ans, d’autant plus que l’économie mondiale commence à se remettre de la pandémie.

Il a ajouté que les annonces des intégrations cryptographiques de Visa et PayPal indiquent que de nouvelles hausses sont à venir. Trehnchev a exprimé son opinion: « Les bosses sur la route en 2021 ne feront pas baisser le BTC de manière significative – il continuera à faire son chemin jusqu’au prochain arrêt de prix, et je mettrais cela à environ 75 000 $. » Il prévoyait également d’entrer dans la gamme à six chiffres peu de temps après.

Enfin, Ben Zhou, PDG de l’échange de crypto-monnaie Bybit, a déclaré à Cointelegraph que 73000 $ est le niveau de Fibonacci à surveiller si BTC dépasse proprement 60000 $. Cela dit, il pense que quelques annonces supplémentaires dans la veine des nouvelles de Visa, PayPal, Goldman Sachs et Teletubbies pourraient être l’impulsion dont le marché a besoin pour effectuer une transition nette au-dessus du seuil de prix susmentionné.

Bitcoin est-il à un point de non-retour?

Avec tant d’activités institutionnelles qui se déroulent maintenant dans l’espace, beaucoup pensent que l’industrie a tellement mûri qu’elle a atteint un point de non-retour, de sorte que la plupart des gens ont maintenant commencé à réaliser la proposition technologique avancée par la cryptographie plutôt que de se contenter de reconnaître son potentiel de profit à court terme.

Par exemple, Todd Crossland, PDG de l’échange de crypto-monnaie CoinZoom, estime que l’adoption massive de Bitcoin et d’autres actifs numériques ne fait que commencer, ajoutant: «Chaque entreprise dans le monde adopte déjà Bitcoin, ou elle recherche des stratégies pour savoir comment elle peut rejoignez le mouvement.

À son avis, à mesure que de plus en plus de plus grandes entreprises du monde achètent du Bitcoin, dans le cadre de leurs trésors, et acceptent également le Bitcoin dans le cadre de leurs solutions de commerce électronique, il y aura une tendance croissante à la hausse. «Nous voyons un chemin très clair pour Bitcoin atteignant 100 000 dollars d’ici la fin de 2021», a déclaré Crossland.

Sur la question de savoir si la BTC pourra jamais réduire à des niveaux de prix extrêmement bas, Cointelegraph s’est entretenu avec Luuk Strijers, directeur commercial de la plate-forme de négociation de contrats à terme et d’options Deribit, qui a souligné que, selon les données sur les options disponibles pour le moment. , le marché semble suggérer que les scénarios de niveaux inférieurs à 10K ont une très faible probabilité de se matérialiser. «Une date d’expiration de 12 000 USD en fin d’année est actuellement évaluée à une probabilité de 6%», a-t-il ajouté, pour renforcer encore son point de vue.

De plus, après l’expiration des options susmentionnées, ainsi que les annonces de Visa, PayPal et Goldman Sachs, Strijers estime que le marché remontera progressivement à la hausse. Sur une note plus technique, il a souligné que selon l’indice de volatilité implicite de Deribit, le montant de la demande d’actifs cryptographiques augmente actuellement.

La confiance semble être enfermée

Selon Zhou, les acteurs du marché du monde entier se sont prononcés et ont affirmé haut et fort qu’ils considéraient Bitcoin comme une réserve de valeur tangible à long terme. En fait, il pense que même en cas de ralentissement éventuel du supercycle actuel, le prix de BTC ne devrait pas chuter en dessous de la hauteur de sa course haussière de 20000 dollars en 2017.

Cela, à son avis, est simplement dû au fait qu’une quantité croissante de fonds institutionnels afflue régulièrement dans cet espace, mais aussi parce que la dilution fiduciaire se produit trop rapidement. En conséquence, la plupart des devises ne peuvent plus réclamer leurs valeurs antérieures qu’elles ont pu retenir en 2017 ou au début de 2020.

Pour mettre les choses en perspective, depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, la Réserve fédérale des États-Unis a imprimé plus de 3,5 billions de dollars, émettant de l’argent sous forme de plans de relance aux familles ainsi que dans un effort pour injecter des capitaux dans l’économie.

Cela étant dit, même si le marché semble être en pleine forme en ce moment, c’est toujours la meilleure estimation de ce que l’avenir réserve à Bitcoin et à d’autres altcoins de premier plan. En effet, ce secteur naissant est encore plein de risques inhérents – malgré ce que les jumeaux Winklevoss voudraient que tout le monde croie – avec peu ou pas de possibilité d’évaluer avec précision les écueils impliqués dans cet espace. Il est donc de la plus haute importance que les utilisateurs fassent leurs recherches personnelles avant d’investir gros dans un projet.