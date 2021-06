Le prochain grand projet de Google pourrait donner du fil à retordre à Duolingo – .

La gamme de logiciels de Google fait déjà un excellent travail de traduction des langues étrangères, du texte en images aux articles de presse. Selon le produit que vous utilisez, cela se fait automatiquement et c’est une ressource incroyable à avoir sous la main sur PC et mobile. Apple a récemment proposé des fonctionnalités similaires, annonçant de nouvelles fonctionnalités de traduction pour ses produits il y a quelques jours après avoir ajouté la prise en charge de la traduction à Safari l’année dernière.

Selon un nouveau rapport, Google pourrait étendre son programme de traduction au-delà des traductions automatisées intégrées à ses produits. Google Tivoli est le nom prétendu du nouveau service de Google qui apprendrait aux utilisateurs à parler une langue étrangère.

Google Translate est intégré à Chrome et Google Lens peut vous aider à comprendre une information clé écrite dans une langue que vous ne parlez pas. Les traductions automatiques de Google peuvent parfois sembler étranges, selon la langue d’origine, mais elles peuvent au moins vous aider à comprendre les informations vitales que vous pourriez rencontrer lors de vos recherches. Vous n’êtes plus limité aux langues que vous parlez.

Vous pouvez faire la même expérience sur la route lorsque vous voyagez dans un pays étranger. Dirigez une caméra vers un panneau de signalisation ou un menu de restaurant, et Google Translate vous dira ce qu’il dit.

Avec Tivoli, Google pourrait aider les utilisateurs à apprendre des langues étrangères tout comme Duolingo. Avec plus de 300 millions d’utilisateurs, Duolingo prouve qu’il existe un intérêt évident de la part des consommateurs pour l’apprentissage d’une langue étrangère à l’aide d’une technologie facilement disponible. Selon The Information, le désir de Google d’aider les utilisateurs à apprendre une langue étrangère découle de son intérêt à fluidifier les conversations entre les humains et les ordinateurs. Google a proposé quelques démonstrations impressionnantes de LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) à Google I/O le mois dernier. Mais permettre ce type de dialogue dans la vie réelle « reste un défi de taille », note le rapport.

Enseigner aux gens une langue étrangère pourrait être une étape supplémentaire dans l’IA conversationnelle. Google prévoit d’enseigner les langues étrangères en ligne via la recherche, car Tivoli travaillera initialement sur du texte.

Google Tivoli est censé être lancé plus tard cette année, bien qu’on ne sache pas à quoi ressemblera le service. Google travaille également sur l’ajout de la fonctionnalité à Google Assistant et YouTube. Comme l’explique MySmartPrice, Google pourrait avoir mis en place une technologie pour aider Tivoli. La société a lancé une application appelée Bolo en Inde pour aider les enfants à apprendre différentes langues. L’application a été lancée l’année dernière en tant que Read Along dans plus de 180 pays. Tivoli pourrait s’appuyer sur cela, comme Google pourrait l’intégrer dans d’autres produits. Comme toujours, avec les rumeurs et les fuites, rien ne garantit que Tivoli sortira cette année, et Google pourrait toujours reporter le lancement de produits inédits.

