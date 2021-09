Le prochain héros blindé de Marvel lancé dans un nouvel aperçu ⋆ 10z viral

Spoilers potentiels à venir pour Darkhawk #2 !

Le nouveau héros blindé de Marvel Sombrefaucon prend son envol dans une avant-première spéciale pour Darkhawk #2, en vente le 29 septembre en version imprimée et numérique. Cette année marque le 30e anniversaire de Darkhawk, et pour célébrer, Marvel a sorti une nouvelle mini-série mettant en vedette un tout nouveau Darkhawk, et les fans peuvent le voir en action dans cet aperçu.

Il y a eu deux personnages portant le manteau Darkhawk. Le premier, Christopher Powell, était un adolescent qui a trouvé une amulette qui lui permettait de changer physiquement de corps avec un puissant androïde qu’il pouvait ensuite contrôler. Au fil du temps, Powell en apprendrait davantage sur la nature de l’amulette et sur sa connexion avec le côté cosmique de l’univers Marvel, ce qui le conduirait finalement dans l’espace et les Gardiens de la Galaxie. Plus tôt cette année, Marvel a publié un one-shot spécial pour commémorer le 30e anniversaire de Darkhawk ; le spécial a mis fin à l’histoire de Christopher Powell et a présenté aux lecteurs le nouveau Darkhawk: Connor Young. Connor est un adolescent, tout comme Powell l’était lorsqu’il est devenu Darkhawk pour la première fois, et Marvel continue de célébrer son 30e anniversaire en offrant à Connor sa propre série. Dans le premier numéro, les lecteurs rencontrent Connor, un athlète prometteur qui reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Son avenir désormais incertain, un Connor désolé trouve une mystérieuse amulette qui le transforme en Darkhawk. Maintenant, dans le numéro deux, il passe à l’action pour sauver son meilleur ami.

Marvel a fourni à Monkeys Fighting Robots un aperçu du deuxième numéro, écrit par Kyle Higgins, avec l’art Juanan Ramirez, avec des couleurs d’Erick Arciniega et des lettres de Travis Lanham. Connor et son ami Derek sont volés et Derek poursuit les responsables. Cependant, Derek est dépassé car il se retrouve bientôt face à ses voleurs – et ils sont tous armés d’armes à feu. Alors que la situation semble désespérée, Darkhawk apparaît, volant au-dessus d’eux, ordonnant à tout le monde de baisser les armes. L’aperçu s’arrête là et les lecteurs doivent attendre le 29 septembre pour voir comment Darkhawk gère la situation.

Connor Young, le nouveau Darkhawk, se retrouve dans une situation similaire à son prédécesseur : se sentant perdus et brisés, ils ont tous deux trouvé l’amulette Darkhawk et l’utilisent pour lutter contre le crime. Powell est rapidement apparu sur le radar des autres héros de Marvel et, à en juger par la couverture du numéro deux, il semble que Connor rencontrera Spider-Man. Le Wall-Crawler n’était pas un grand fan de Powell, alors comment va réagir Spider-Man face à ce nouveau venu ? Et Powell est-il vraiment parti ?

Seul le temps nous dira comment Connor sera à la hauteur de Powell ; Powell est passé d’un adolescent en difficulté à l’un des Gardiens de la Galaxie – Connor a de grandes chaussures à remplir. Christopher Powell a commencé petit, en s’occupant du crime de rue avant de déménager sur la scène cosmique – le nouveau Faucon noir Connor Young emboîter le pas?

