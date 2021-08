Le prochain iPhone 13 d’Apple pourrait prendre en charge la fonctionnalité de connectivité par satellite « qui change la donne »

LEO 5G aurait la capacité de fournir un accès à Internet dans des endroits où les tours ne diffusent actuellement pas d’autres formes de vitesse 5G.

iPhone 13 : Nous semblons être à quelques semaines du lancement de l’iPhone 13, et à l’approche du jour J, les rumeurs deviennent de plus en plus fortes et excitantes ! Maintenant, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a affirmé que la possibilité de passer des appels par satellite serait intégrée directement dans le prochain iPhone. Selon Kuo, l’iPhone 13 serait capable de se connecter directement à des satellites en orbite terrestre basse ou à des satellites LEO à l’aide d’une puce de bande de base Qualcomm X60 personnalisée.

Ce sont notamment les satellites LEO sur lesquels s’appuie le service Internet Starlink du magnat de la technologie Elon Musk. Les satellites transmettent Internet directement aux terminaux fournis aux clients et visent à apporter une solution aux problèmes courants liés aux services haut débit traditionnels, tels que les pannes courantes et la latence élevée.

Mais cela signifie-t-il que cette fonctionnalité serait intégrée à l’iPhone uniquement pour soutenir l’entreprise entreprise par Musk ? Eh bien, pas tout à fait. La fonctionnalité, si elle est effectivement ajoutée, semble être un ajout opportun de la part de Cupertino pour tirer profit d’un mouvement que Musk a lancé, ou à tout le moins, popularisé.

Starlink n’est pas la seule entreprise à utiliser des satellites LEO. De nombreuses entreprises sont venues, ou commencent à le faire, pour donner à Starlink une chance pour son argent. Hughesnet et OneWeb ont décidé de s’associer pour concurrencer la société de Musk, tandis qu’Immarsat a annoncé une nouvelle constellation de satellites qui se fondraient dans les réseaux terrestres 5G.

Cependant, plus important est Globalstar, qui a connu une augmentation de ses actions plus tôt cette année après que le fabricant de puces Qualcomm a annoncé une prochaine puce X65 qui prendrait en charge la technologie Band n53 de Globalstar, qui a été approuvée en tant que bande 5G. Cela signifie que si le nouvel iPhone possède cette fonctionnalité, le X60 pourrait probablement prendre en charge un autre élément 5G.

Cependant, il reste à voir comment Cupertino équilibrerait la fonctionnalité avec la durée de vie de la batterie du téléphone, tout comme la façon dont Apple traiterait les interférences arboricoles, qui constituent un obstacle majeur à la connectivité de Starlink.

