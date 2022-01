Le prochain jeu de Kojima brouillera la frontière entre les médiums

Destructoid a rapporté une interview Hideo Kojima fait avec le magazine de jeux japonais Famitsu pour la nouvelle année. Il y parle du prochain projet de Kojima Productions, qu’il décrit comme un jeu qui brouillera la frontière entre les médiums tout comme l’industrie se prépare à faire de même très bientôt.

La citation de choix de l’interview est ici:

« Un gros titre, et un titre qui est un nouveau défi. Alors que les frontières du divertissement disparaissent dans un avenir proche, j’aimerais en faire une année où nous ferons un pas en avant pour défier différents médiums et expressions.

C’est un fait bien connu que Kojima aime les films et veut en faire un jour, alors on doit se demander si ce nouveau projet sera un moyen d’introduire le cinéma dans ses jeux de manière plus littérale. C’est peut-être le jeu d’horreur qu’il voulait faire. Ou cela pourrait être quelque chose de complètement hors du champ gauche comme Death Stranding l’était. Quoi qu’il en soit, les médias mixtes sont une direction passionnante pour tout ce que Kojima a prévu ensuite. Espérons que nous verrons bientôt ce que c’est et à quel point il sera difficile de se développer.

La sortie la plus récente de Kojima est le Director’s Cut of Death Stranding, qui montre parfaitement et imparfaitement tous ses glorieux excès. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Death Stranding 2 serait en pourparlers. Que ce soit ou non le prochain projet de Kojima Productions est à deviner. Quoi qu’il en soit, espérons que Kojima comprenne réellement ce que c’est, contrairement à Death Stranding.