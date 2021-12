Le prochain jeu de Peter Molyneux, Legacy, est un « Sim Business Blockchain »

Image : 22 canettes

Mettre à jour: Peter Molyneux et 22cans ont annoncé que Héritage, le jeu qui a été révélé en 2019, utilisera la technologie blockchain – un fait qui exclut presque certainement toute sortie sur Switch, comme cela avait été prévu précédemment.

Voici quelques faits saillants du billet de blog Gala Games :

Legacy est le rêve d’un entrepreneur créatif devenu réalité, une opportunité pour les joueurs de créer leur propre entreprise, en concevant leurs propres produits à partir d’un vaste éventail de possibilités tout en créant un empire commercial comme le monde n’en a jamais vu ! Legacy est un jeu qui tire parti de la propriété du joueur, du jeu pour gagner, du prêt pour gagner, des NFT hautement fonctionnels et d’une économie communautaire vraiment unique… et ce n’est que le début. Legacy est là pour repousser les limites du jeu blockchain au-delà de vos rêves les plus fous. Le génie créatif de Peter Molyneux, créateur du genre god game (parmi tant d’autres), aux côtés de 22cans s’associe désormais à l’expertise d’Eric Schiermeyer et de Gala games afin de placer Legacy à la frontière du jeu blockchain.

Histoire originale [Mon 11th Feb, 2019 12:15 GMT]: Il y a quelques jours, nous avons publié une interview de Peter Molyneux concernant son prochain jeu, Legacy, et son envie de l’amener sur Switch, une console qu’il adore en morceaux. Maintenant, nous sommes en mesure de vous apporter les premières captures d’écran du jeu, qui, selon Molyneux lui-même, est un retour intentionnel à son tout premier jeu vidéo, L’entrepreneur, qui n’a vendu que deux exemplaires (dont l’un a apparemment été acheté par sa mère).

Dans Legacy, vous dirigez une entreprise et pouvez construire presque tout. Inspiré par le père de Molyneux, qui passait des heures dans son atelier à créer toutes sortes de choses, le jeu vous place dans le rôle d’un inventeur et bricoleur qui commence par fabriquer des produits uniques dans leur garage et les vend au public ; fabriquez suffisamment d’articles les plus vendus et vous dépasserez vos humbles origines et transformerez votre entreprise en une mégacorporation mondiale, une évolution qui s’accompagne de pressions supplémentaires – telles que la construction d’usines et l’embauche de main-d’œuvre. Vous serez alors confronté à des problèmes tels que s’occuper de votre main-d’œuvre croissante et équilibrer la rentabilité avec les préoccupations morales et éthiques.

Bien que les plates-formes n’aient pas été officiellement annoncées, on pense que Legacy sera initialement disponible sur PC et appareils intelligents. L’affinité de Molyneux pour Switch signifie que les joueurs de Nintendo pourraient également avoir la chance d’y jouer à l’avenir.

Red Bull Gaming a examiné en profondeur Legacy dans le cadre de son excellente série de courts documentaires Levels, six films qui traitent chacun d’une société de logiciels différente et de son approche de la création de jeux. Nous avons inclus un lien ci-dessous, mais soyez averti, il contient du langage grossier. Faites-nous savoir ce que vous pensez du jeu jusqu’à présent et si vous souhaitez l’essayer sur Switch.

