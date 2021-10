Le prochain jeu GTA aura une nouvelle musique de Dr. Dre, dit Snoop Dogg

« Ayo, Dre. » « Guêpe, Snoop ? » « J’ai entendu dire que vous travailliez sur la musique de GTA, c’est vrai ? » Photo : Kevin Winter / . / Kotaku (.)

Rockstar Games a récemment dévoilé Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui sera lancé numériquement le mois prochain et arrivera dans les magasins en décembre. Parallèlement à ce retour très médiatisé dans le passé de la franchise, le développeur travaille vraisemblablement toujours sur son avenir. Maintenant, selon les commentaires faits par Snoop Dogg sur un podcast de Rolling Stone, il semble que son collègue sommité du rap, Dr. Dre, travaille peut-être sur la musique d’un jeu GTA non annoncé. Les commentaires de Snoop suggèrent également qu’il pourrait collaborer avec Dre sur la musique, ou contribuer à sa propre musique.

Dans l’épisode, qui sera disponible en streaming le 3 novembre, Snoop dit que Dre est en studio en ce moment, faisant une « super putain de musique » pour un jeu Grand Theft Auto. Lequel, cependant, n’est pas clair.

« Je sais qu’il est en studio », a déclaré Snoop sur le podcast Rolling Stone Music Now. « Je sais qu’il fait de la bonne putain de musique. Et une partie de sa musique est liée au jeu GTA qui sort. Donc je pense que ce sera la façon dont sa musique sortira, à travers le jeu vidéo GTA.

Rockstar Games a refusé de commenter l’affaire.

Que cela soit vrai ou non, ce ne serait pas la première implication de Dre avec Grand Theft Auto. Il a fait une brève apparition dans GTA V Online lors de la mission Cayo Perico Heist, aux côtés du co-fondateur d’Interscope Records Jimmy Iovine et du producteur DJ Pooh. Il ne reste pas longtemps ; son téléphone avec « beaucoup de putain de musique » a été volé, alors il s’occupe de ses affaires.

Bien que Rockstar n’ait pas confirmé qu’il travaillait sur la musique de Grand Theft Auto, si cela s’avérait vrai, Dre ne serait pas non plus le seul rappeur à produire des chansons pour la série. The Alchemist et Oh No ont contribué à la partition originale de GTA V, tandis que le signataire et producteur d’Eminem, DJ Green Lantern, était à l’origine des morceaux de la station hip-hop de GTA IV, The Beat 102.7.

Ce qui rend cette collaboration remarquable, c’est le fait que Dre n’a pas sorti de musique depuis environ six ans. Ancien membre du groupe de rap hardcore NWA, son dernier produit solo était Compton de 2015. Il travaille également sur ce qui serait son dernier album, Detox, bien que personne ne sache où il se trouve.

Les nouvelles sur GTA VI ont été rares. Le manque d’informations sur le prochain opus magnum de Rockstar rend les joueurs fous, au point qu’ils interrompent les spectacles en direct pour exiger quelque chose – n’importe quoi – sur le jeu. Certains pensent même que cette route de Virginie est connectée à GTA VI.