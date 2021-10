Le prochain MacBook Air proposera des lunettes et un clavier blanc cassé, une puce M2, des ports USB-C uniquement, des couleurs MagSafe et iMac

Le MacBook Air de prochaine génération aura plusieurs fonctionnalités qui sont adoptées à partir des prochains modèles de MacBook Pro, selon le leaker Dylandkt, qui a l’habitude de fournir des détails précis sur les plans d’Apple.



Les prochains modèles ‌MacBook Air‌ auront un design « assez similaire » aux nouveaux MacBook Pro, mais avec un corps plus fin, des lunettes blanc cassé et aucune forme de coin. Il sera disponible dans des options de couleurs similaires à celles de l’iMac 24 pouces, dont nous avons déjà entendu parler. Selon le leaker, le clavier aura la même teinte blanc cassé que les lunettes, et il comportera des touches de fonction pleine grandeur et une webcam 1080p.

La machine n’aura pas de fente pour carte SD ni de port HDMI, ce qui, avec son design, la distinguera des modèles MacBook Pro. Le ‌MacBook Air‌ utilisera une puce M2 de nouvelle génération, un suivi du M1. Il ne devrait pas être aussi puissant que le ‌M1‌ Pro et le ‌M1‌ Max car il sera destiné aux appareils à faible consommation.

Le prochain MacBook (Air) sortira au milieu de 2022. Il aura MagSafe, une webcam 1080p, des ports USB C, un adaptateur secteur 30 W et aucun ventilateur. Il y aura des options de couleur similaires à celles de l’iMac 24. Les lunettes et le clavier seront d’un blanc cassé avec des touches de fonction pleine grandeur. – Dylan (@dylandkt) 21 octobre 2021

Des rumeurs antérieures ont indiqué que la puce ‌M2‌ aurait le même nombre de cœurs de calcul (huit) mais neuf ou 10 cœurs graphiques au lieu de sept ou huit. Apple serait en train de concevoir un adaptateur secteur de 30 W pour la nouvelle machine, et il n’y aurait pas de ventilateur à l’intérieur, un peu comme l’actuel ‌M1‌ ‌MacBook Air‌.

D’autres fuites ont suggéré que le nouveau MacBook inclura une encoche à l’avant comme le MacBook Pro, ce qui est peut-être logique s’il doit avoir une webcam 1080p et un design de style MacBook Pro. Dans le même temps, ce serait un choix de conception inhabituel avec des lunettes blanches. Le ‌MacBook Air‌ peut inclure un mini écran LED, mais Dylandkt dit que la technologie ProMotion ne sera pas incluse. Un changement de nom pourrait également être en préparation, Apple n’envisageant prétendument que « MacBook ».

Les rumeurs suggèrent que la prochaine génération de ‌MacBook Air‌ sortira entre le milieu et la fin de 2022.

