Le prochain manager de l’Angleterre après Southgate ?

15/07/2021

Le à 18:16 CEST

Ronald Gonçalves

L’Angleterre était l’une des meilleures équipes de l’Euro. Le fait qu’il y ait eu quelques pénalités avant de remporter la coupe est le reflet du fait que l’équipe anglaise méritait le titre, même si la fortune a souri à Italie. Malgré cela, Gareth porte sud n’a pas été sans critique pour plusieurs de ses décisions tout au long du tournoi, alors Il est déjà projeté hors du banc anglais.

Par conséquent, des estimations ont été élaborées sur qui pourrait assumer le rôle de directeur technique des Trois Lions, étant Dean syche, entraîneur actuel de Burnley, le plus probable selon les quotas. Derrière lui, Doyen Smith Oui Eddie Howe (Aston Villa et libre après avoir quitté le Bornemouth, respectivement) en tête du podium des probabilités, bien que Syche est toujours le plus favorable.