Le prochain manager de Newcastle alors que Rodgers, Gerrard et Potter sont tous liés, Manchester United souffle alors que Varane est blessé, le plan de la Juventus de signer Pogba

Les retombées continuent de la prise de contrôle de Newcastle de 305 millions de livres sterling par le Fonds d’investissement public saoudien.

L’attention se tourne maintenant vers qui le club pourrait signer pendant la fenêtre de transfert de janvier et qui pourrait remplacer Steve Bruce en tant que manager.

Alors que les fans rêvent de superstars de partout, les noms liés sont plus proches de chez eux et incluent James Tarkowski et Jesse Lingard.

Brendan Rodgers, Steven Gerrard et Graham Potter ont tous été liés au travail du club nouvellement riche, dont les propriétaires totalisent environ 320 milliards de livres sterling.

Nous aurons toute la préparation pour les prochains matches internationaux de Home Nations avec le Pays de Galles en action aujourd’hui avant que l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord ne jouent tous mardi dans leurs éliminatoires de la Coupe du monde.

talkSPORT vous apportera toutes les dernières nouvelles et potins du monde du football ici…