Le prochain manager de Tottenham a des chances de remplacer Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers ou la légende de Liverpool Steven Gerrard pour remplacer le boss licencié

Tottenham Hotspur a limogé son entraîneur Jose Mourinho six jours seulement avant leur finale de la Coupe Carabao avec Manchester City.

Les Spurs sont actuellement septièmes de la Premier League et leurs chances de faire partie du top quatre et de se qualifier pour la Ligue des champions sont devenues plus minces après leur match nul 2-2 avec Everton.

Mourinho était sous pression depuis février

L’ancien joueur Ryan Mason et Chris Powell prennent temporairement la charge du club jusqu’en juin, mais il faut maintenant trouver un nouveau patron pour remplacer les Portugais.

Les fans étaient fatigués du football défensif sous Mourinho et des mauvaises performances qui leur ont permis de perdre plus de points en remportant des positions que toute autre équipe de la Premier League.

Le traitement de Gareth Bale, Dele Alli et Steven Bergwijn a également rendu perplexes les partisans et les neutres.

Et tout cela a maintenant abouti au limogeage de Mourinho, qui a pris les commandes lorsque Mauricio Pochettino a été limogé en novembre 2019.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a choisi d’agir après des mois de mauvaise forme

Le président, Daniel Levy, a déclaré: «Jose et son équipe d’entraîneurs ont vécu avec nous certaines de nos périodes les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie.

«Sur le plan personnel, j’ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son équipe d’entraîneurs pour leur contribution.

Mais qui pourrait entrer et remplacer définitivement l’ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United?

Le favori actuel pour le rôle est Julian Nagelsmann et la situation du patron du RB Leipzig en Allemagne en ce moment a peut-être poussé les Spurs à prendre une décision sur Mourinho.

Cotes du prochain manager de Tottenham

Cotes selon Betfair

Julian Nagelsmann 7/2 Brendan Rodgers 5/1 Ledley King 9/1 Massimiliano Allegri 10/1 Steven Gerrard 12/1 Scott Parker 12/1 Rafa Benitez 14/1 Nuno Espirito Santo 14/1 Gareth Southgate 16/1 Maurizio Sarri 16 / 1 Diego Simeone 20/1 Graham Potter 20/1 Roberto Martinez 20/1 Mauricio Pochettino 25/1

Alors que le Bayern Munich est sur le point de perdre le patron Hansi Flick au profit de l’Allemagne, Nagelsmann est un homme recherché, mais le joueur de 33 ans serait également intéressé par le poste des Spurs.

Brendan Rodgers est un autre homme que les Spurs ont déjà examiné, mais le prix qu’il pourrait coûter pour atterrir depuis Leicester pourrait être prohibitif.

Ailleurs, l’ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri, l’actuel patron des Rangers Steven Gerrard et l’ex-star de Tottenham Scott Parker, maintenant entraîneur-chef de Fulham, sont également en lice.

L’équipe de Gerrard a remporté la Premiership écossaise au galop cette saison

L’ancien manager Mauricio Pochettino, limogé en novembre 2019, a déjà parlé de son retour au club.

Il est, cependant, maintenant en charge du Paris Saint-Germain, mais est toujours dans le compte, selon les bookmakers.

Vous pouvez entendre le premier match de Tottenham sans le manager Jose Mourinho en direct sur talkSPORT alors qu’ils jouent à Southampton mercredi à 18 heures.