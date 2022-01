Le prochain Motorola Razr pourrait constituer une réelle menace pour le Galaxy Z Flip

Motorola travaille dur sur son successeur Razr, et bien que nous ayons entendu quelques morceaux ici et là, nous en saurons peut-être plus sur le prochain concurrent du Galaxy Z Flip 3.

XDA-Developers a eu vent de certaines informations sur l’appareil, provisoirement surnommé le « Motorola Razr 3 », grâce à leurs sources, qui ont indiqué qu’il s’agirait d’un véritable produit phare. Contrairement au Razr 5G, qui dispose d’un chipset Snapdragon 765 milieu de gamme, le Razr 3 sera alimenté par le dernier Snapdragon 8 Gen 1.

Les autres spécifications incluent jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, NFC (ce qui n’est pas toujours le cas avec les téléphones Motorola) et éventuellement la prise en charge de l’ultra-large bande (UWB). Il sera probablement lancé avec Android 12.

Bien que XDA n’ait pas pu confirmer beaucoup d’informations sur les écrans, ils indiquent que l’écran principal sera probablement un AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Motorola peut également abandonner l’encoche en faveur d’une caméra selfie perforée. On ne sait pas quels changements seront apportés à l’écran externe.

Les détails sur la configuration de la caméra externe sont également inconnus. Étant donné que le modèle actuel ne comporte qu’un seul appareil photo, nous pouvons espérer que Motorola équipera le téléphone d’une configuration plus polyvalente comprenant au moins un capteur ultra-large. Cependant, un téléobjectif supplémentaire lui donnerait une longueur d’avance sur le Galaxy Z Flip 3.

Jusqu’à présent, les informations de XDA correspondent aux affirmations d’un dirigeant de Lenovo selon lesquelles le Razr de prochaine génération comportera un processeur et une conception améliorés. Cela ressemble exactement à ce dont Motorola a besoin pour rivaliser avec l’un des meilleurs téléphones pliables de Samsung, même avant son successeur, qui comportera probablement le même chipset.

Bien sûr, Motorola doit encore régler quelques points pour rendre le téléphone vraiment compétitif, notamment la prise en charge logicielle, la durée de vie de la batterie, la vitesse de charge et le prix. Cela dit, nous espérons en savoir plus bientôt car nous nous attendons à ce que le Razr 3 soit lancé cette année.

