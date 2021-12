Le prochain Motorola Razr sera plus puissant et aura un meilleur design

Le Motorola Razr 5G, qui a fait ses débuts l’année dernière, aura enfin son successeur en 2022. Cela a été confirmé par Chen Jin, responsable informatique de la société mère de Motorola, Lenovo, via son profil Weibo.

Le Razr de troisième génération de Motorola sera une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur (via Android Authority). Selon Chen, le prochain Razr 3 aura un processeur plus avancé. Il n’a pas précisé le chipset en question, mais il pourrait s’agir de quelque chose de plus puissant que le Qualcomm Snapdragon 765G, qui alimente le Razr 5G.

À la lumière de la dernière révélation, il est difficile d’exclure la possibilité que Motorola utilise un processeur de la série Snapdragon 8 pour son prochain téléphone pliable. En dehors de cela, le Motorola Edge X30 est alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, donc un appareil Motorola pliable alimenté par le même chipset haut de gamme ne sera pas une surprise.

Le téléphone aura également une interface repensée et un design amélioré, indiquant que Motorola résoudra les nombreux problèmes logiciels de la génération précédente. À part cela, on sait peu de choses sur les spécifications du Razr 3.

Cependant, étant donné la concurrence serrée dans la course pliable, Motorola serait sage d’améliorer la durée de vie de la batterie du Razr lors de la prochaine itération, car c’est l’un des principaux inconvénients du Razr 5G et du modèle de première génération de 2019.

En raison de ces défauts, la gamme Razr de Motorola a déjà pris du retard sur la concurrence, actuellement dominée par les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Espérons que la prochaine réponse de Motorola aux meilleurs téléphones pliables les résoudra.

Chen a également révélé que le Razr 3 sera d’abord disponible en Chine, bien qu’aucune date précise n’ait été fixée.

