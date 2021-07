Le prochain mouvement de Meghan Markle et du prince Harry suscite la peur chez William – “Il le redoute” | Royale | Nouvelles

in

Au milieu de la dispute entre Meghan, la duchesse de Sussex, Harry et la famille royale, un expert a affirmé que le prince William “craindrait” leur prochain mouvement. Harry et Meghan ont fait une série d’allégations explosives visant le cabinet, mais l’expert royal, Duncan Larcombe, pense que davantage doit venir des Sussex. Alors que Harry a lancé des attaques contre l’institution royale, M. Larcombe a affirmé que le duc de Sussex devra bientôt changer de tactique à l’avenir.

Il a dit OK ! magazine : « Que font-ils ensuite ?

“C’est une question à laquelle le prince William redoute la réponse.

“En fin de compte, ils doivent trouver un moyen de faire leur travail à LA sans échanger sur la marque royale.

“Le prince Harry n’a pas vraiment été subtil.

“Il a révélé au monde qu’il déteste à peu près sa famille et que tout le système est pourri jusqu’à la moelle, mais en parlant continuellement de la famille royale, ils tirent profit de la marque.

“S’ils passent toute leur carrière à vendre cette marque royale, ils ne parleront plus jamais à William.”

Harry et Meghan ont confirmé leur départ définitif du cabinet plus tôt cette année.

Leur décision est intervenue alors que les deux ont fait une série d’allégations à l’encontre du cabinet dans leur entretien avec Oprah Winfrey.

“Et je me souviens comment Harry m’a juste bercé.

“Je me souviens de cette conversation comme si c’était hier, car ils ont dit, mon cœur va vers vous parce que je vois à quel point c’est grave, mais nous ne pouvons rien faire pour vous protéger parce que vous n’êtes pas un employé rémunéré de l’institution.

“Ce n’était pas un choix. Il s’agissait d’e-mails et de demandes d’aide, disant très spécifiquement que je me souciais de mon bien-être mental.

“Mais rien n’a jamais été fait, nous avons donc dû trouver une solution.

“L’une des personnes à qui j’ai tendu la main, qui est devenue une confidente, était l’une des meilleures amies de la mère de mon mari – l’une des amies de Diana – car qui d’autre pourrait comprendre à quoi cela ressemble réellement à l’intérieur ?”

Malgré les affirmations, la famille royale a publié une déclaration insistant sur son inquiétude et son amour pour le couple.

Il disait : « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

“Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très appréciés de la famille.”

Si vous avez des problèmes de santé mentale, veuillez contacter la hotline Samaritain qui propose un service gratuit 24h/24 au 116 12.