Le prochain mouvement de prix pour Polkadot n’est pas clair à ce stade

Comme le montre le lancement de la parachaine Kusama le mois dernier, le développement de À pois (CCC :DOT-USD) continue d’avancer. Alors, pourquoi le prix de son jeton natif continue-t-il de baisser ? Après avoir semblé trouver son plancher à environ 20 $, il a depuis reculé encore plus. Aujourd’hui, il change de mains pour environ 14,45 $ par jeton.

Source : shutterstock.com/nurionstd

Pourquoi? On pourrait attribuer cela à l’impatience. Ceci est similaire à ce qui se passe avec d’autres pièces de blockchain qui aspirent à donner le leader DeFi (finance décentralisée) Ethereum (CCC :ETH-USD) une course pour son argent. C’est-à-dire que les spéculateurs ont plongé dans ce jeton – avec des noms comme Cardano (CCC :ADA-USD) et Polygone (CCC :MATIC-USD) — dans une quête de profits rapides.

Quel est le problème avec cette stratégie? Le marché de la cryptographie continue d’être dans son marasme. Les prochaines mises à niveau d’altcoin pourraient aider à favoriser un rebond. Pourtant, des préoccupations possibles comme une réglementation accrue peuvent empêcher que cela se produise. La route pourrait être longue pour Bitcoin (CCC :BTC-USD), ou les altcoins susmentionnés, pour décoller à nouveau. Ces perspectives tièdes permettent de comprendre pourquoi beaucoup se retirent de Polkadot aujourd’hui.

De plus, il y a un autre problème ici. Oui, le concept de « l’internet des chaînes de blocs » de Polkadot semble prometteur, mais seul le temps nous dira s’il sera largement utilisé. Compte tenu de ces facteurs, tous les paris sont ouverts quant à savoir si l’achat dans le retrait continu du DOT est une décision intelligente.

Ce que la vente de Polkadot dit sur ses perspectives

La vente massive du DOT-USD est-elle un signe d’avertissement ? Ou, les spéculateurs sont-ils myopes en encaissant eux aussi ? D’une part, il est clair qu’au début de cette année, les gens ont trop évalué les possibilités de ce jeton en tant que certitudes. C’était comparable au cours avec de nombreux altcoins, car les aficionados de la cryptographie et les débutants ont acheté des noms autrefois obscurs dans l’espoir de “entrer au rez-de-chaussée”.

Mais d’un autre côté, il y a encore beaucoup à dire sur les perspectives à long terme de Polkadot. Ses principaux avantages, tels que l’interopérabilité de la blockchain, pourraient le rendre très précieux à terme. Comme je l’ai décomposé le mois dernier, au lieu d’une blockchain dominante, DeFi pourrait devenir un oligopole. En d’autres termes, la finance décentralisée sera menée entre plusieurs grandes blockchains.

Si cela finit par se produire, une plate-forme « internet des blockchains » comme celle-ci sera très demandée. À son tour, cela enverra le prix DOT plus haut au fil du temps. Cela dit, ce résultat est tout sauf gravé dans la pierre. À long terme, Polkadot pourrait être un gagnant. Mais à court terme ? Nous pourrions voir un mouvement continu vers le bas.

Pourquoi le DOT pourrait encore chuter avant qu’il ne commence à rebondir

Polkadot peut avoir un gros potentiel. Après tout, il progresse clairement, comme le montre le récent lancement de parachain. Mais à moins d’une répétition de la bulle crypto connue plus tôt cette année, cette blockchain doit commencer à répondre aux attentes élevées avant que son jeton puisse à nouveau monter en flèche.

Cela peut signifier qu’il ne parvient pas à trouver son plancher à environ 15 $, comme il l’a fait lorsqu’il s’échangeait entre 20 $ et 25 $ quelques semaines auparavant. On ne sait pas si la capitalisation boursière totale du DOT-USD (14,16 milliards de dollars) est raisonnable (compte tenu de ses chances de devenir une composante majeure de l’économie DeFi) ou si cette évaluation considère toujours les possibilités comme des quasi-certitudes.

Encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Les données fournies par Polkascan montrent que le nombre de comptes actifs continue d’augmenter, à environ 384 000 au moment de la rédaction de cet article. C’est à pas de géant par rapport aux 64 732 comptes qu’il avait au début de 2021. Mais avec des transactions par jour toujours dans la fourchette haute à quatre chiffres à cinq chiffres, Polkadot est encore loin d’atteindre le nombre de transactions quotidiennes d’Ethereum (plus d’un million par journée).

En termes simples, il faudra des mois (voire des années) jusqu’à ce qu’il soit clair que cette plate-forme deviendra omniprésente. En attendant, cela peut signifier que davantage d’investisseurs longs DOT décideront de jeter l’éponge.

Compte tenu de l’incertitude de Polkadot, avancez prudemment

À l’heure actuelle, « approchez-vous avec prudence » peut être le meilleur conseil pour les cryptos en général. Il est difficile de dire s’il y a un rebond au coin de la rue, ou si la classe d’actifs produira des rendements médiocres au cours de la prochaine année. Cette vue “sur la clôture” s’étend également à la crypto DOT “Internet des blockchains”.

Déjà valorisé comme s’il allait devenir une composante majeure de l’économie DeFi, il appartient désormais à Polkadot de répondre aux attentes. Et avec la chance qu’il connaisse des ratés en cours de route, nous pourrions voir son prix symbolique chuter à un point d’entrée plus opportun.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun autre titre mentionné dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.