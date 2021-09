Le prochain pari de StarWars sur Disney Plus : porter le livre de Boba Fett à l’écran | Divertissement

Les Disney + ont annoncé leur nouvelle série se déroulant dans l’univers Star Wars. Le Livre de Boba Fett arrivera cette année sur les écrans de tous les utilisateurs abonnés à ce service.

Star Wars est toujours un produit actuel et Disney le sait très bien. L’univers des films a été élargi par une série de contenus qui sont arrivés tout au long de l’année dernière.

La série Mandalorian a contribué à ce que sa popularité ne décline pas, en effet, le chasseur de primes a rendu même les personnes moins proches de Star Wars ressentent une certaine curiosité pour la série.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

L’appareil audiovisuel soigné avec des cocoonings surprenants et une intrigue qui avance sans cesse à un rythme tonitruant pour garder le spectateur scotché au fauteuil sont l’un des secrets de cette série.

Et, il semble que le bon accueil de Boba Fett ait maintenant poussé Dinsey + à décider de lancer une série qui continue les événements survenus lors de la deuxième saison de The Mandalorian.

La série s’appellera The Book of Boba Fett et mettra en vedette Temuera Morrison dans la tenue de chasseur de primes.. Au niveau de l’intrigue, on ne sait absolument rien des aventures que le personnage va vivre au cours de la série.

Bien sûr, s’ils maintiennent la ligne de style et de qualité qui a marqué The Mandalorian, la plupart des fans de Star Wars n’auront rien à redire. Cette production fait partie d’une série de contenus que Disney+ a en main pour presser les galaxies les plus éloignées possible.

Le service de vidéo en streaming de Disney qui était attendu pour le début de cette année mettra un peu plus de temps à arriver, mais il sera chargé de séries et de films. ET On sait déjà quel sera le contenu de Disney+ au début.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour profiter du Livre de Boba Fett sur Disney +, la date qui a été marquée est le 29 décembreet. Oui, il reste encore quelques mois. Mais ce sera une bonne façon de terminer l’année.

Au niveau de la publication, ce qui est attendu, c’est que chaque nouveau chapitre arrive le mercredi de chaque semaine. Il faudra attendre de connaître le nombre total de chapitres que comptera la nouvelle série Disney +.