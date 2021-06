Le prochain partage d’actions NVDA ouvre la voie aux acheteurs

Société Nvidia (NASDAQ :NVDA) a fait partie d’une classe d’élite d’actions technologiques de haut vol. Au cours des cinq dernières années, l’action NVDA a généré un rendement de plus de 1 400 %.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Jusqu’à présent en 2021 – une année qui n’a pas été favorable à de nombreuses autres valeurs technologiques – NVDA est en hausse de 32%. Son activité est brûlante, les jeux, les centres de données, l’IA et l’extraction de devises cryptographiques étant tous à l’origine de la croissance des revenus. Cette performance a signifié que les actions sont chères. La société souhaite rendre ces actions (qui se négocient désormais près du niveau de 700 $) plus accessibles. Un fractionnement d’actions à quatre pour un vient d’être approuvé.

La scission entre en vigueur à partir de l’ouverture des négociations le 20 juillet. À ce stade, les actions qui se vendent actuellement autour de 700 $ vaudraient environ 175 $ chacune. Bien sûr, cela suppose que les actions de NVDA resteront immobiles d’ici là, ce qui ne sera certainement pas le cas. Pas avec la trajectoire de croissance de ce titre. Sans parler du fait que la société vient de lancer de nouvelles cartes graphiques RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti mises à niveau.

L’action NVDA établit des records au premier trimestre

Pourquoi les actions NVDA se comportent-elles si bien en 2021 alors que d’autres actions technologiques de premier plan ont trébuché ? Ne cherchez pas plus loin que les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 de la société, qui ont été publiés le 26 mai.

Le chiffre d’affaires a atteint un record de 5,66 milliards de dollars, en hausse de 84 % en glissement annuel. Les revenus de la division Gaming ont atteint un record de 2,76 milliards de dollars (en hausse de 106 % en glissement annuel) grâce aux cartes graphiques de la série RTX 3000 lancées l’automne dernier. Les cartes sont encore quasiment introuvables en stock chez les détaillants. Les revenus des centres de données (qui incluent l’IA) ont établi un autre record à 2,05 milliards de dollars, en hausse de 79 % en glissement annuel. Le BPA ajusté de 3,66 $ dépasse les estimations de Wall Street de 3,28 $ et est en hausse de 103 % par rapport à l’année précédente.

La société a également publié des prévisions pour le deuxième trimestre pour un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars, plus ou moins 2%.

L’action NVDA a augmenté de 10% au cours des deux semaines qui ont suivi ces résultats impressionnants.

Fractionnement des actions annoncé et approuvé

Outre les performances financières record, Nvidia a eu d’autres grandes nouvelles pour les investisseurs en mai.

La société a proposé une division d’actions de quatre pour un, visant à rendre les actions plus accessibles aux investisseurs et aux employés.

Ce plan a été approuvé par les actionnaires de Nvidia le 3 juin. Les actionnaires inscrits au 21 juin recevront chacun trois actions supplémentaires de NVDA après la clôture du marché le 19 juillet.

Bilan des actions NVDA

Que vous achetiez maintenant ou que vous attendiez que le prix de l’action individuelle devienne plus abordable après la division des actions, un investissement dans Nvidia est très susceptible de générer une croissance à long terme.

Il existe certains risques inhérents à cette action notée Portfolio Grader « B ». D’une part, nous savons tous que la crypto-monnaie peut être extrêmement volatile. Lorsque les crypto-monnaies s’accumulent, les gens arrêtent d’acheter des cartes graphiques pour l’extraction de crypto. Les investisseurs continuent de grimacer devant le titre NVDA battu à la fin de 2018 lorsque ce scénario exact s’est produit. Les actions Nvidia ont perdu près de la moitié de leur valeur en seulement deux mois.

Cela étant dit, Nvidia gère de plus près l’aspect minier de son activité cette fois-ci. Une perte de revenus en cas de pause des mineurs serait douloureuse, mais il est peu probable que la société se retrouve avec une surabondance de cartes graphiques invendues, comme elle l’a fait en 2018. Et les autres secteurs d’activité de Nvidia, notamment les jeux, les centres de données, et l’IA sont en feu, ce qui aidera à réduire la piqûre en cas de défaillance de la crypto. Un autre risque dont nous devenons trop conscients en 2021 est une pénurie mondiale de semi-conducteurs – Nvidia n’est pas à l’abri.

La plus grande question pour les investisseurs potentiels en actions NVDA est de savoir s’il faut acheter maintenant. Les actions seront plus abordables le 20 juillet, mais les investisseurs qui abandonnent maintenant 700 $ sur NVDA ne seront en aucun cas punis pour cela. Et d’ici le 20 juillet, ces actions nouvellement divisées vaudront probablement beaucoup plus de 175 $ chacune. Donc, si NVDA est sur votre liste et que vous n’êtes pas trop préoccupé par les pannes de crypto ou les pénuries de puces, le moment est probablement venu de faire un pas.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NVDA. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dites tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.