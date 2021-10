Le prochain produit phare de Samsung Galaxy Tab semble familier

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas

Nous entendons parler des plans de tablettes surdimensionnées de Samsung depuis des mois maintenant, depuis que les spécifications d’une future gamme Tab S8 ont été divulguées pour la première fois. Bien que nous nous attendions à la plupart des changements apportés, l’inclusion d’un nouveau modèle de 14,6 pouces – un monstre absolu d’une tablette – nous a intrigués. Nous attendions d’avoir un premier aperçu des derniers concurrents iPad de Samsung, et certains nouveaux rendus nous donnent précisément cela.

Les images divulguées d’aujourd’hui sont une gracieuseté d’OnLeaks et de Zouton, montrant la plus petite des trois tablettes. Dans l’ensemble, la Galaxy Tab S8 ne semble pas très différente du modèle de l’année dernière : une couleur argentée de base avec une bande passant sous la bosse de l’appareil photo, le logo de Samsung dans le coin inférieur et des lignes d’antenne enroulées autour du haut et du bas de l’appareil . Il est difficile de surprendre avec les conceptions de tablettes de nos jours, ce qui semble être le cas ici aussi.

Malgré les similitudes, il est agréable d’avoir enfin un aperçu d’un gadget dont nous entendons parler depuis des mois. La fuite d’aujourd’hui confirme également certaines de ces rumeurs, notamment un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et un écran LCD IPS 1080p de 11 pouces. C’est une amélioration par rapport au panneau TFT initialement repéré dans la feuille de calcul de mai. Ce modèle est le Tab S8 d’entrée de gamme, donc si vous espérez une RAM supplémentaire ou plus de 128 Go de stockage, les modèles Pro ou Ultra pourraient bien vous servir.

Malheureusement, toute personne enthousiaste à l’idée de prendre une tablette de la taille d’un plateau devra continuer à attendre d’autres fuites. Vraisemblablement, la Tab S8 Ultra ressemble beaucoup à ce modèle particulier – juste beaucoup plus grande.

Quant à savoir quand la prochaine série de tablettes de Samsung pourrait arriver sur le marché, votre supposition est aussi bonne que la nôtre. « Techtober » est presque terminé, et l’événement Galaxy Unpacked de cette semaine s’est concentré sur les couleurs personnalisables pour le Z Flip3. Avec le Galaxy S21 FE longtemps retardé pour un lancement en janvier, le Tab s8 pourrait faire ses débuts à ses côtés à la suite de la saison des vacances.

