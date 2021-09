Le prochain projet de film de LeBron James sur YouTube

Lebron James apporte ses films sur YouTube. YouTube Originals a annoncé mardi 14 septembre que I Promise, un film documentaire de Marc Levin qui raconte l’histoire de James Lebron’ dévouement à sa ville natale d’Akron, Ohio et à ses étudiants, arrive sur la plateforme de streaming. Le film fera ses débuts sur YouTube Originials le jeudi 28 septembre. Il relatera la déviation de James pour combler le fossé entre l’éducation et la richesse à travers les yeux des étudiants inspirants qui réajustent les attentes de leur avenir.

Le documentaire a été initialement présenté au Festival Tribeca 2021, selon un communiqué de presse officiel. Il présente un aperçu approfondi de la première année scolaire à l’intérieur de l’école Promise, qui a officiellement ouvert ses portes en 2018. Selon le communiqué, les téléspectateurs verront “les épreuves quotidiennes, les triomphes et l’impact qui change la vie du personnel de l’école, les étudiants et les familles travaillent ensemble dans un environnement éducatif unique, axé sur la famille, qui embrasse le traumatisme et les défis auxquels beaucoup sont confrontés à Akron. » Beaucoup d’entre eux ont une éducation et des défis similaires à ceux de l’icône de la NBA.

I Promise documente un regard intime sur le modèle de l’école pour ce à quoi ressemble l’éducation publique dans les temps modernes, qui englobe “une approche holistique axée sur les STIM dirigée par l’amour et l’apprentissage socio-émotionnel infusé avec “We Are Family” de la LeBron James Family Foundation. philosophie.”

I Promise est réalisé par Marc Levin et produit par James, Maverick Carter, Jamal Henderson, Philip Byron, Nicholas Lopez, Marc Levin, Dan Levin, Catherine Cyr et Josh Gold. Selon la sortie, le documentaire fait partie de programmes d’apprentissage supplémentaires de David Attenborough et du créateur Jack Harries, et d’autres.