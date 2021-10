Le prochain projet de Tango Gameworks est dirigé par le réalisateur de The Evil Within 2

in

Lors de la diffusion en direct du Tokyo Game Show sur Xbox, le fondateur de Tango Gameworks, Shinji Mikami, a partagé les premiers détails sur le prochain projet de la société à venir après Ghostwire : Tokyo. Il est dirigé par John Johanas, le réalisateur de The Evil Within 2. Phil Spencer de Microsoft a eu une discussion sur le studio avec Mikami (vers 56h00 dans la vidéo ci-dessous).

Mikami a déclaré (traduit par IGN): “En ce moment, John est en train de travailler énergiquement sur un nouveau jeu.” Cependant, Mikami n’a pas fourni plus d’informations sur ce que le projet implique. Spencer a également parlé des jeunes talents du développement de jeux chez Tango Gameworks, en déclarant : « L’une des choses dont vous et moi avons parlé est l’importance des jeunes dans notre industrie, apporter de nouvelles voix à nos équipes créatives et entendre une nouvelle génération de créateurs.”

Mikami a mentionné Kenji Kimura, qui est le réalisateur de Ghostwire: Tokyo, et comment il a travaillé incroyablement dur sur le titre. Mikami a déclaré qu’il souhaitait donner aux jeunes développeurs la possibilité de créer des jeux le plus tôt possible, notant : “En tant que studio qui essaie de donner aux jeunes de grandes opportunités, nous relevons toujours le défi de créer de nouveaux jeux.”

Il faudra un certain temps avant que des détails sur le prochain projet de Tango ne soient révélés, mais il sera vraisemblablement exclusif aux plates-formes Microsoft, y compris Xbox Series X|S et PC, en raison de l’acquisition de ZeniMax par la société l’année dernière. Le studio travaille actuellement sur Ghostwire: Tokyo, qui devrait sortir en 2022 pour PC et PlayStation 5, où ce sera une console chronométrée exclusive pour ce dernier, un peu comme le Deathloop récemment sorti.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.