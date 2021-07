Le prochain projet F1 de la série Bernie Ecclestone pour le producteur de Senna

Une nouvelle docusérie en huit parties basée sur la vie et la carrière de l’ancien “ringmaster” de la F1, Bernie Ecclestone, est en préparation.

Intitulée “Lucky!”, la série sera écrite et réalisée par Manish Pandey, qui a produit le documentaire Senna sorti en 2010.

Un tournage approfondi avec Ecclestone, 90 ans, a eu lieu à son domicile en Suisse pendant le verrouillage.

La série racontera l’histoire de la naissance d’Ecclestone dans le Suffolk, en passant par son temps en tant que concessionnaire automobile et brièvement pilote de course avant de devenir propriétaire de l’équipe Brabham et l’une des figures les plus célèbres de la Formule 1.

“C’est la première fois que je fais confiance à quelqu’un pour raconter mon histoire et l’histoire de la Formule 1, et Manish est le seul conteur et réalisateur qui, selon moi, peut les porter à l’écran”, a déclaré Ecclestone, cité par Motorsport.com.

«Et il n’est pas seulement un grand conteur, c’est aussi un grand fan. Il regarde la Formule 1 depuis qu’il sait marcher et sa connaissance du monde et de ses « moteurs et secoueurs » est encyclopédique et sa passion est inégalée. »

Les docuseries devraient inclure Ecclestone “révélant l’histoire de sa vie et l’histoire de la naissance, de la croissance et du succès phénoménal de la Formule 1″, profitant d'”archives sans précédent de Formula 1 Management”.

Pandey a déclaré: «Bernie a pu réfléchir non seulement à ses jours en tant que l’un des plus grands imprésarios sportifs de tous les temps, mais aussi à sa vie.

«Au cours de ses 90 ans, il a parcouru le monde et rencontré tout le monde, mais il reste incroyablement sympathique et immensément drôle. C’est une joie de raconter son histoire extraordinaire, dans son intégralité, pour la première fois. »

Stefano Domenicali, PDG et président de la Formule 1, a ajouté : « La Formule 1 est un sport véritablement mondial avec plus de 70 ans d’histoire créé par Bernie et qui contribue grandement à faire du sport ce qu’il est.

“Avec un demi-milliard de fans dans le monde et des courses dans 23 pays, l’intérêt et l’excitation autour de la Formule 1 sont énormes et il y aura une impatience impatiente pour la série qui emmènera les téléspectateurs dans un voyage dans la vie de l’un des personnages les plus intéressants du sport . “

Il reste à confirmer quand la série sera diffusée ou sur quelle plateforme.

