Le prochain rôle d’actrice de Kathy Griffin révélé au milieu de la peur du cancer

Kathy Griffin assume un nouveau rôle d’actrice, qui a été révélé au milieu de la récente peur du cancer du comédien. Selon Deadline, Griffin rejoint le casting de la comédie noire Search Party de HBO Max, pour sa cinquième saison à venir. L’émission, qui a débuté sur TBS, a été créée par Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers et Michael Showalter. Il met en vedette Alia Shawkat (Arrested Development), John Reynolds (Stranger Things), John Early (Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson) et Meredith Hagner (Comme le monde tourne).

Au cours des saisons 1 à 3 de Search Party, les meilleurs amis Dory (Shawkat), Drew (Reynolds), Elliott (Early) et Portia (Hagner) doivent se frayer un chemin à travers une enquête privée chaotique, un meurtre qui était principalement accidentel, la dissimulation du meurtre qui a suivi et un procès qui a été extrêmement sensationnel. La saison 4 a révélé que Drew, Elliott et Portia devaient à nouveau faire équipe, après que Dory ait été prise en otage par un harceleur psychotique, joué par Cole Escola. Dans la saison 5, Dory entamera un partenariat commercial avec Tunnel Quinn, un milliardaire technologique charismatique joué par Jeff Goldblum. Alors que l’aventure très publique commence, Dory amènera ses amis et ils partiront pour un voyage effrayant avec les meilleures intentions.

SURPRENDRE! C’est à propos de ça que j’ai posté secrètement ! Trés exité!!!

Kathy Griffin dans la saison 5 de ‘Search Party’ (EXCLUSIF) – Variété https://t.co/2epEKFEjap – Kathy Griffin (@kathygriffin) 11 août 2021

Griffin incarnera Liquorice Montague, dans un rôle récurrent pour la saison 5 de Search Party. Connue pour être une théoricienne du complot sauvage, Liquorice prendra Chantal de Clare McNulty “sous son aile en tant qu’apprentie codépendante”. Dans une déclaration sur le casting de Griffin, Bliss et Rogers ont déclaré: “Travailler avec Kathy a été un moment de vie énorme pour nous. Elle a apporté tellement de chaleur, d’humanité et de professionnalisme pour préparer et livrer une performance qui ravira le monde.”

La nouvelle du nouveau projet d’acteur de Griffin intervient une semaine seulement après qu’elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon et qu’elle subirait une intervention chirurgicale le même jour. “Je dois vous dire quelque chose. J’ai un cancer. Je suis sur le point d’être opérée pour me faire retirer la moitié de mon poumon gauche”, a-t-elle écrit lundi dans un article partagé sur ses comptes Twitter et Instagram. “

“Oui, j’ai un cancer du poumon même si je n’ai jamais fumé!” Griffin continua. “Les médecins sont très optimistes car il s’agit du premier stade et contenu dans mon poumon gauche. J’espère qu’il n’y aura pas de chimiothérapie ni de radiothérapie après cela et que ma respiration devrait fonctionner normalement.”

Griffin a poursuivi en disant: “Je devrais être opérationnel comme d’habitude dans un mois ou moins. Cela a été un sacré quatre ans, essayant de retourner au travail, vous faisant rire et vous divertir, mais je vais être ça va.” Elle a ensuite ajouté: “Bien sûr, je suis complètement vacciné contre Covid. Les conséquences d’une non-vaccination auraient été encore plus graves.”

Concluant sa déclaration, Griffin a encouragé ses fans à “s’il vous plaît rester à jour sur vos examens médicaux. Cela vous sauvera la vie.” Elle a ensuite signé la déclaration, “XXOO, KG.” À l’heure actuelle, on ne sait pas si les médecins de Griffin pensent qu’elle pourrait avoir besoin d’autres traitements contre le cancer. Le comédien a annoncé plus tard qu’elle avait subi une opération chirurgicale OK.