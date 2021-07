Le prochain rôle post-MCU d’Iron Man Robert Downey Jr. sera sa première émission télévisée depuis Ally McBeal

in

Pour ce qui sera également son premier rôle à la télévision en tant que co-leader légitime depuis le début, Robert Downey Jr. serait attaché à jouer dans l’adaptation dramatique du roman de Viet Thanh Nguyen The Sympathizer, HBO l’ayant maintenant commandé en série, selon à la date limite. Le roman, qui a remporté un prix Pulitzer, est un thriller satirique de type espionnage, se déroulant vers la fin de la guerre du Vietnam et centré sur un espion communiste mi-français, mi-vietnamien. Non, ce ne sera pas une situation Tropic Thunder avec RDJ jouant ce rôle. (Ce n’est pas si satirique, même si c’est assez méta.) Au contraire, la chasse est ouverte pour qu’un acteur remplisse ce rôle, ainsi que le reste de la distribution en grande partie vietnamienne, tandis que Downey joue complètement quelqu’un d’autre.