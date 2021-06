le prochain Samsung Unpacked se tiendrait le 3 août et présenterait tous ces appareils | La technologie

Samsung pourrait présenter jusqu’à quatre appareils différents ce même mois d’août, pour tenter de dominer la campagne de Noël.

L’absence d’un hypothétique Galaxy Note 21 pour après l’été, amènera Samsung à décider de célébrer un nouveau Galaxy Unpacked probablement en août, pour présenter toutes ces nouveautés sous la forme de portables et de téléphones portables qui auront un grand poids pendant la période de Noël. campagne.

Il n’est donc pas surprenant que nous ayons même déjà une date supposée pour la présentation d’appareils comme le Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3 et même Galaxy Watch 4, et est-ce que selon le leaker Max Weinbach, cet événement Samsung avec la présentation de ces appareils pourrait avoir lieu le 3 août.

Donc d’après Max Weinbach, Samsung présenterait le 3 août le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Watch 4 et le Galaxy Watch Active 4, et il est probable qu’ils feront même place à la présentation du Galaxy Buds 2.

Samsung doit miser très fort sur la deuxième tranche de l’année, avec la campagne de Noël incluse, afin de ne pas perdre de ventes, et pour cela, ils vont lancer de nombreuses offres sur les appareils mobiles et les montres intelligentes afin que d’autres rivaux ne les dépassez pas.

Le 8/3, 2 3s sortiront également avec 2 4s – Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 juin 2021

En plus de cette présentation supposée avec la date pour chacun de ces appareils, il n’y a pas de nouvelles informations concernant leurs spécifications, mais on peut résumer ce qui est connu à ce jour.

le Galaxy Z Flip 3 Il comprendrait un écran Super AMOLED pliable de 6,7 pouces et un écran supérieur de 1,83 pouces. Il pourrait inclure une configuration à double caméra 12MP et une caméra selfie 10MP. Concernant le processeur, il embarquerait un Snapdragon 888, et une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

le Galaxy Z Fold 3 Il aurait un écran Super AMOLED de 6,2 pouces et un écran pliable de 7,5 pouces. L’appareil pourrait être équipé du processeur Snapdragon 888 et d’une configuration de 12/16 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

En ce qui concerne les horloges, elles exécuteraient un nouvelle version de WearOS dans lequel Google et Samsung travaillent ensemble. Il semble qu’ils auraient un processeur Exynos fabriqué selon le procédé 5 nm, et évidemment déjà des capteurs classiques tels que accéléromètre, baromètre, gyroscope, moniteur de fréquence cardiaque, électrocardiogramme et bien plus encore.