Le prochain sommet QUAD peut-il sauver la réputation des États-Unis et inquiéterait-il la Chine

Par le commodore Anil Jai Singh, marine indienne (retraité)

Alors que les États-Unis se préparent pour le prochain Quad Summit avec la présence physique des quatre chefs de gouvernement réunis à Washington DC le 24 septembre, le président chinois Xi Jinping a tiré le premier coup en refusant une rencontre avec le président Biden. Alors que le conseiller américain à la sécurité nationale n’a pas tardé à préciser que tel n’était pas le cas, il s’agit évidemment d’une conséquence du retrait maladroit des États-Unis d’Afghanistan et de la prise de contrôle rapide et triomphale de ce pays par les talibans.

Le président Biden a été confronté à de nombreuses critiques internationales pour le chaos qui a suivi en Afghanistan et la prise de pouvoir par un gouvernement sans expérience de la gouvernance légitime. En fait, le président Biden est présenté comme le président américain le plus faible de tous les temps et les États-Unis ont perdu leur prétention au leadership mondial, mais il ne faut pas oublier que la genèse de la sortie ignominieuse des États-Unis d’Afghanistan réside en fait dans l’engagement pris par le prédécesseur du président Biden , le président Trump aux talibans à Doha en février 2020 pour effectuer un retrait complet des États-Unis d’ici le 31 mai 2021 en échange de la cessation des attaques contre l’Amérique ou les Américains. En fait, il a légitimé les talibans en s’engageant avec eux et en sapant le gouvernement légitimement élu à Kaboul. Avec cette action, le président Trump, malgré tous ses bluffs et ses fanfaronnades, est le seul responsable de ternir la réputation des États-Unis.

Dans l’une de ses premières actions après sa prise de pouvoir, le président Biden a prolongé la date de retrait jusqu’en septembre 2021. Cependant, les talibans qui avaient patiemment attendu le moment où leur mandat serait exécuté dans le pays n’étaient pas d’humeur à céder et ont menacé de reprendre les hostilités. au-delà du 31 août. En fait, prolonger davantage leur séjour aurait entraîné davantage d’effusions de sang et de pertes de vies américaines sans aucune incidence sur le résultat.

Le président Xi Jinping, toujours désireux d’exploiter une faiblesse perçue, n’allait guère laisser passer une occasion de rabaisser les États-Unis et son président sans tirer le maximum de kilométrage et a conçu ce résultat de ne pas s’engager à rencontrer le président Biden après 90 minutes. conversation téléphonique entre les deux dirigeants.

Il ne fait aucun doute que le président Biden espère ressusciter une partie de son pays ainsi que son propre prestige perdu en accueillant le Quad Summit qui réitérerait son engagement envers la volonté et l’engagement de l’Amérique à être le leader mondial. Cela a été le thème sous-jacent de sa campagne présidentielle et il faut lui attribuer le mérite d’avoir tout tenté pour se réengager avec le monde depuis son entrée en fonction.

Le Quad Summit sera la deuxième interaction de ce type organisée par le président Biden entre les dirigeants des quatre pays, la première (en fait, la première) ayant été un événement virtuel le 12 mars de cette année dans les deux mois suivant son entrée en fonction. Cela a été précédé de deux réunions des ministres des Affaires étrangères du Quad, l’une tenue en personne à Tokyo en octobre 2020 sous la précédente administration américaine et la seconde le 18 février 2021 où les pays du Quad ont réitéré leur engagement à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert et un ordre international fondé sur des règles., outre les questions liées à la coopération dans divers autres domaines, y compris la réponse au Covid-19.

La Chine a ouvertement du ressentiment envers le Quad et le considère comme une construction de confinement de la Chine et l’appelle souvent une OTAN asiatique. Cette analogie avec l’OTAN d’origine porterait à croire que la Chine dirigera peut-être une construction de puissance parallèle dans une guerre froide bipolaire 2.0.

La perception de la Chine selon laquelle le Quad a l’intention de contrôler les ambitions chinoises dans l’Indo-Pacifique n’est peut-être pas totalement erronée, mais la raison en est également en grande partie de sa propre initiative. Sa belligérance dans le Pacifique occidental, sa revendication territoriale sur la mer de Chine méridionale et son mépris total pour les conventions internationalement reconnues bien qu’étant signataire, constituent une menace sérieuse pour un Indo-Pacifique libre et ouvert et sa remise en question des règles internationales existantes fondées sur des règles. commande avec l’intention de la changer en une avec « caractéristiques chinoises » a suscité une inquiétude mondiale. Cela a conduit à ce qu’elles deviennent les préoccupations sous-jacentes de la région. Le déplacement du centre de gravité économique et géopolitique mondial vers l’Indo-Pacifique et l’importance d’assurer le passage sûr du commerce mondial dans un monde interconnecté avec des dépendances commerciales et des chaînes d’approvisionnement transcendant les géographies ont conduit même des pays eurocentriques comme l’Allemagne et le Pays-Bas à articuler leurs propres stratégies indo-pacifiques également centrées sur un indo-pacifique libre et ouvert principalement pour sauvegarder leurs intérêts économiques. La France, qui a une participation considérable dans l’océan Indien, a une présence navale permanente et la vision du Premier ministre Boris Johnson d’une « Grande-Bretagne mondiale » post Brexit inclut une « inclinaison » vers l’Indo-Pacifique. Le déploiement de sept mois du Carrier Task Force 21 de la Royal Navy dans ces eaux est une manifestation de cette vision.

La Chine se comporte le plus souvent comme l’intimidateur de quartier, ce qui se reflète dans ses actions et sa diplomatie agressive menée par ses hauts dirigeants politiques. Le fait que cela puisse s’avérer contre-productif a conduit Xi Jinping à demander à ses diplomates de passer de l’approche du guerrier loup de la diplomatie conflictuelle et arrogante à une approche plus ouverte, amicale et ” aimable ” dans une reconnaissance tacite de sa grossièreté antérieure dirigée par l’État. . Le recul de nombreux pays à la suite de la pandémie de Wuhan a définitivement ébranlé le vernis d’invincibilité soigneusement construit de Xi Jinping et a induit ce changement d’avis.

Au sein même du Quad, les divergences entre les quatre pour nommer la Chine se sont dissipées avec le Japon, l’Australie et dans une moindre mesure l’Inde, n’hésitant pas à dénoncer le comportement de la Chine. La participation des quatre membres du Quad aux exercices navals successifs de Malabar après des années d’hésitation envoie également un signal fort de la consolidation de cette construction informelle.

Au cours du sommet, les dirigeants devraient examiner l’initiative Quad vaccin pour Covid-19 qui a été annoncée en mars de cette année et se penchera également sur les questions liées à la sécurité dans toutes ses dimensions, au changement climatique, à l’éducation et à l’Indochine libre et ouverte omniprésente. Pacifique.

Le Quad trouve une traction mondiale de plus en plus importante et bien que son expansion formelle ne soit peut-être pas encore envisagée, le soutien à son programme qui va au-delà des simples préoccupations de sécurité traditionnelles est en augmentation. Le prochain Quad Summit est l’occasion pour les États-Unis de renforcer leur engagement envers l’engagement multilatéral et d’atténuer les retombées du retrait de l’Afghanistan tout en envoyant un message clair à la Chine de son intention de rester au sommet de son art en Indo -Pacifique.

(L’auteur est vice-président de l’Indian Maritime Foundation et ancien sous-marinier. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

