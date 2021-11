Le prochain spectacle de Sofia Vergara n’a rien à voir avec la famille moderne

Sofia Vergara est une telle reine du drame.

L’actrice de Modern Family prend une tournure sérieuse pour un nouveau drame Netflix, Griselda, où elle incarnera un véritable cartel de la drogue colombien. Vergara sera non seulement la vedette du drame, mais elle produira également la série limitée.

« Griselda Blanco était un personnage plus grand que nature », a déclaré la juge d’America’s Got Talent à propos de son dernier rôle, « dont la tactique impitoyable mais ingénieuse lui a permis de diriger un empire d’un milliard de dollars des années avant la plupart des hommes les plus notoires que nous connaissions si beaucoup à propos de. «

La nouvelle émission de Vergara la verra dans un rôle très différent de celui qu’elle a joué dans la sitcom de longue date d’ABC. Plus précisément, l’interprète passera de la fashionista de Modern Family à une mère colombienne et femme d’affaires sauvagement ambitieuse. Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de Blanco, la reine a été surnommée dans les médias la « Veuve noire » et la « Marraine de la cocaïne », car elle a notoirement créé l’un des réseaux de drogue les plus rentables de l’histoire.