Le prochain State of Play de PlayStation sera diffusé le 27 octobre

Petite nouvelle pour vous : Sony diffusera son prochain État des lieux le 27 octobre.

Le flux durera environ 20 minutes et se concentrera sur les jeux tiers à venir sur les consoles PlayStation.

Comme d’habitude, vous pourrez le regarder sur YouTube et Twitch.

Il débutera à 14h PT, 17h HE, 22h Royaume-Uni.

Le dernier livestream State of Play a eu lieu en juillet et a présenté 30 minutes d’actualités et de séquences sur le jeu. Si vous l’avez manqué, vous pouvez le voir ci-dessus.

Il s’est principalement concentré sur le Deathloop d’Arkane, car une démo de gameplay de neuf minutes a été présentée. Parallèlement à un aperçu du jeu d’action-aventure, il y avait des nouvelles sur les tiers PlayStation et certains jeux indépendants.